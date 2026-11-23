Η Κοιλάδα των Τεμπών πρόκειται να παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων για ένα διάστημα τριών ημερών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η διακοπή της διέλευσης θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 του ίδιου μήνα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας. Οι προσωρινές αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοινώθηκαν επίσημα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στα Τέμπη

Η Κοιλάδα των Τεμπών, ένα κομβικό σημείο του οδικού δικτύου, θα κλείσει τις πύλες της για τους οδηγούς από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ισχύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και για τις επόμενες δύο ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Η απόφαση για αυτή την τριήμερη διακοπή της κυκλοφορίας ελήφθη με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. Πρόκειται για εργασίες που αφορούν την επιθεώρηση και την ενδελεχή συντήρηση των υφιστάμενων μέτρων βραχοπροστασίας στην περιοχή. Αυτές οι ενέργειες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας.

Οι εργασίες βραχοπροστασίας

Οι προγραμματισμένες εργασίες περιλαμβάνουν την επιθεώρηση και συντήρηση των μέτρων που έχουν εγκατασταθεί για την προστασία από πτώσεις βράχων. Αυτά τα μέτρα είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, καθώς η Κοιλάδα των Τεμπών χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό της ανάγλυφο.

Η φύση των εργασιών αυτών απαιτεί την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η παρουσία οχημάτων και οδηγών θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και των εργασιών συντήρησης. Η ασφάλεια των εργαζομένων και των διερχόμενων είναι η προτεραιότητα κατά την εκτέλεση τέτοιων έργων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου που θα παραμείνει κλειστή η Κοιλάδα των Τεμπών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω ενός εναλλακτικού τμήματος του αυτοκινητοδρόμου. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού, ο οποίος βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 377+176, έως τον ημιανισόπεδο κόμβο Ραψάνης, που βρίσκεται στη χιλιομετρική θέση 391+108.

Αυτό το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εκτροπή της κυκλοφορίας, περιλαμβάνει τις δύο κύριες σήραγγες των Τεμπών, τη Σήραγγα Τ1 και τη Σήραγγα Τ2. Έτσι, παρά το κλείσιμο του κύριου τμήματος της Κοιλάδας, η διέλευση θα είναι δυνατή μέσω των σηράγγων, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της κυκλοφορίας.

Ανακοίνωση από την αστυνομία

Η επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις επικείμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προήλθε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Η ανακοίνωση περιγράφει λεπτομερώς τις ημερομηνίες και τις ώρες της διακοπής, καθώς και τις εναλλακτικές διαδρομές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας τονίζεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι προσωρινές και έχουν στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών και τη σήμανση που θα υπάρχει στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki