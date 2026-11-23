Υπό κράτηση παραμένουν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση των δύο μικρών παιδιών που εντοπίστηκαν μόνα τους, κάτω από άθλιες συνθήκες, σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν για να δικαστούν, έκανε δεκτό το αίτημά τους για ολιγοήμερη αναβολή της δίκης. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να μην άρει την κράτησή τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η αναβολή της δίκης και η διατήρηση της κράτησης

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, εξέτασε την υπόθεση που τους βαραίνει. Οι δύο κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων, από κοινού και κατά συρροή, μετά τον εντοπισμό των δύο μικρών παιδιών τους σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το ζευγάρι υπέβαλε αίτημα για ολιγοήμερη αναβολή της δίκης. Σκοπός του αιτήματος ήταν η παροχή επαρκούς χρόνου για την προετοιμασία της υπερασπιστικής τους γραμμής. Το δικαστήριο έκανε δεκτό αυτό το αίτημα, ωστόσο, αποφάσισε τη διατήρηση της κράτησής τους. Έτσι, η 22χρονη και ο 25χρονος θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης.

Ο εντοπισμός των παιδιών σε άθλιες συνθήκες

Η υπόθεση ήρθε στο φως αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, μετά από τηλεφωνική καταγγελία που δέχθηκε η ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με την καταγγελία, ακούγονταν κλάματα παιδιών για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Η ενημέρωση αυτή κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης. Αφού συνεννοήθηκαν με εισαγγελέα, προχώρησαν στην παραβίαση της πόρτας του διαμερίσματος. Στο εσωτερικό του διαμερίσματος εντόπισαν τα δύο μικρά αδελφάκια, ηλικίας 2 και 3 ετών, να βρίσκονται μόνα τους, χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα. Οι περιγραφές των αστυνομικών αναφέρουν ότι ο χώρος ήταν ιδιαίτερα ατημέλητος, γεμάτος σκουπίδια, με τις συνθήκες υγιεινής να χαρακτηρίζονται άθλιες.

Η σύλληψη της μητέρας και του συντρόφου της

Λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό των παιδιών και την επέμβαση των αστυνομικών, εμφανίστηκαν στο διαμέρισμα η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 25χρονος διέμενε στο εν λόγω διαμέρισμα μαζί με τη μητέρα και τα παιδιά. Η 22χρονη μητέρα είναι υπήκοος Συρίας, ενώ ο 25χρονος σύντροφός της είναι παλαιστινιακής καταγωγής.

Αμφότεροι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς για την εγκατάλειψη των ανηλίκων και την έκθεσή τους σε κίνδυνο. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, και έκτοτε παραμένουν υπό κράτηση, εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσής τους από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η φροντίδα των παιδιών στο νοσοκομείο

Τα δύο αδελφάκια, ηλικίας 2 και 3 ετών, αμέσως μετά τον εντοπισμό τους, μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκονται υπό την άμεση φροντίδα του προσωπικού του νοσοκομείου, το οποίο παρέχει την απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο ανηλίκων είναι καλή. Τα παιδιά παραμένουν στο Ιπποκράτειο μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την προστασία και τη μελλοντική τους φιλοξενία, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για αυτά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki