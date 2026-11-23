Λάρισα: Καταγγελία ότι το ΕΚΑΒ αρνήθηκε να παραλάβει 59χρονο επειδή ήταν «βρώμικος» – Πέθανε λίγο αργότερα

Μια σοβαρή καταγγελία βρίσκεται στο επίκεντρο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) που διέταξε η διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Η καταγγελία αφορά ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στη Λάρισα, όπου διασώστες φέρονται να αρνήθηκαν να παραλάβουν έναν 59χρονο ασθενή.

Ο λόγος της φερόμενης άρνησης, σύμφωνα με την οικογένεια του ασθενούς, ήταν ότι ο άνδρας ήταν «βρώμικος» ή λερωμένος. Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο 59χρονος κατέληξε, προτού λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ έχει ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, ανταποκρινόμενη στην καταγγελία των συγγενών.

Οι λεπτομέρειες της καταγγελίας από την οικογένεια

Σύμφωνα με την ένορκη καταγγελία που υπέβαλαν οι συγγενείς του 59χρονου, η ανάγκη για μεταφορά του ασθενούς σε νοσοκομείο της Λάρισας ήταν επιτακτική. Για τον λόγο αυτό, οι οικείοι του άνδρα κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη βοήθεια ενός ασθενοφόρου για την άμεση διακομιδή του.

Όταν το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε στο σπίτι του 59χρονου, οι διασώστες φέρονται να διαπίστωσαν ότι ο ασθενής ήταν λερωμένος. Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, ζήτησαν από τους παρευρισκόμενους συγγενείς να καθαρίσουν τον άνδρα, προτού γίνει η παραλαβή του για μεταφορά.

Οι συγγενείς του 59χρονου αναφέρουν στην καταγγελία τους ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ τους ενημέρωσε πως θα επέστρεφε για να παραλάβει τον ασθενή, αφού προηγουμένως εκείνος είχε καθαριστεί. Αυτή η ενέργεια, δηλαδή η άρνηση άμεσης παραλαβής και η απαίτηση καθαρισμού, αποτελεί το κύριο αντικείμενο της έρευνας.

Το μοιραίο αποτέλεσμα και η απώλεια του ασθενούς

Δυστυχώς, όπως περιγράφεται στην καταγγελία, ο 59χρονος άνδρας δεν πρόλαβε να λάβει την ιατρική βοήθεια που χρειαζόταν. Ο ασθενής πέθανε λίγη ώρα αργότερα, πριν καν το πλήρωμα του ΕΚΑΒ επιστρέψει στο σπίτι ή πριν του παρασχεθεί οποιαδήποτε άλλη μορφή ιατρικής φροντίδας.

Η απώλεια του 59χρονου, υπό αυτές τις συνθήκες, οδήγησε τους συγγενείς του να ζητήσουν την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Η καταγγελία τους επικεντρώνεται στις συνθήκες που επικράτησαν και στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα στη Λάρισα.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το ΕΚΑΒ

Ανταποκρινόμενη στην πολύ σοβαρή καταγγελία της οικογένειας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε άμεσα τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Στόχος της ΕΔΕ είναι η πλήρης διαλεύκανση του περιστατικού και η εξέταση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Μέσω της ΕΔΕ, θα διερευνηθεί η συμπεριφορά των διασωστών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό στη Λάρισα, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η απόφαση να μην παραληφθεί ο 59χρονος ασθενής. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ επιδιώκει να εξετάσει εξονυχιστικά την καταγγελία, προκειμένου να αποδοθούν τυχόν ευθύνες και να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta