Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για την υπόθεση της άγριας επίθεσης που δέχτηκε ένας 17χρονος το απόγευμα του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Γουδή. Ως δράστες του ξυλοδαρμού του 17χρονου συνελήφθησαν ένας 26χρονος και δύο 17χρονοι, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το χρονικό της επίθεσης στην πλατεία Αγίου Θωμά

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρχές, το περιστατικό βίας συνέβη στην πλατεία Αγίου Θωμά στου Γουδή. Εκεί βρισκόταν ο 17χρονος μαθητής της Γ’ Λυκείου μαζί με τη φίλη του, όταν ξαφνικά δέχτηκαν την προσέγγιση μιας ομάδας έξι ατόμων.

Η ομάδα αυτή άρχισε να απειλεί τον ανήλικο και την κοπέλα του. Ο 17χρονος, με σκοπό να προστατεύσει τη φίλη του από την απειλή, μπήκε μπροστά. Αυτή του η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί ο ίδιος τη μανία των ανηλίκων, οι οποίοι τον χτυπούσαν ανελέητα με γροθιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα.

Οι σοβαροί τραυματισμοί και η απόπειρα κλοπής

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, οι δράστες άρπαξαν τα χρήματα που είχε πάνω του ο 17χρονος. Ωστόσο, αμέσως μετά την πράξη τους, τράπηκαν σε φυγή, πετώντας στο σημείο τα χρήματα που είχαν αφαιρέσει από το θύμα, χωρίς να τα κρατήσουν.

Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στη μύτη, ενώ έφερε επίσης τραύματα στα πλευρά και στα μάτια του, σημάδια της βίαιης επίθεσης.

Οι συλλήψεις των φερόμενων δραστών της επίθεσης

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν τη διερεύνηση της υπόθεσης εργάστηκαν εντατικά για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τέσσερις εκ των φερόμενων δραστών της επίθεσης. Πρόκειται για έναν 26χρονο και δύο 17χρονους, οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμορία και απόπειρα κλοπής. Η δράση των αστυνομικών οδήγησε στην προσαγωγή των συγκεκριμένων ατόμων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται άμεσα στον ξυλοδαρμό του ανήλικου μαθητή, φέρνοντάς τους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Χειροπέδες και στους γονείς των ανήλικων δραστών

Παράλληλα με τους φερόμενους δράστες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη των γονέων των δύο ανήλικων 17χρονων που εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό. Η σύλληψη των γονέων έγινε με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, καθώς φέρουν την ευθύνη για την επιτήρηση και την ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

Όλοι οι συλληφθέντες, δηλαδή οι τρεις φερόμενοι δράστες της επίθεσης και οι γονείς των ανηλίκων, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί στο πλαίσιο της δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες να αφορούν τόσο τη βίαιη επίθεση όσο και την ευθύνη των κηδεμόνων για την εποπτεία των παιδιών τους.

Με πληροφορίες από: Enikos