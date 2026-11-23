Με συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών θυμάτων και επιζώντων συνεχίστηκε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση της Μαρίας Κυριακίδου, κόρης του Γεώργιου Κυριακίδη, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας.

Η οδύνη της οικογένειας Κυριακίδη

Η κ. Κυριακίδου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανακάλυψη βιολογικού υλικού του πατέρα της αρκετό καιρό μετά το δυστύχημα. Το υλικό αυτό εντοπίστηκε σε οικόπεδο ιδιώτη στην περιοχή Πηγάδια της Λάρισας, όπου είχαν μεταφερθεί χώματα από το σημείο της σύγκρουσης των τρένων.

«Κάναμε δεύτερη κηδεία. Τον μπαμπά μου τον σκοτώσανε δύο φορές», κατέθεσε η κ. Κυριακίδου, εκφράζοντας τον πόνο της. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή της ζητώντας δικαιοσύνη και αλήθεια: «Θέλω δικαιοσύνη, θέλω την αλήθεια. Θέλω τους πραγματικούς ενόχους. Άποψή μου δεν είναι μόνο οι 36 γι’ αυτό και κινήθηκα νομικά σε βάρος του Τριαντόπουλου, του Καραμανλή και σε βάρος των πρώτων δικαστικών λειτουργών».

Οι δραματικές στιγμές των επιζώντων

Στη συνέχεια, κατέθεσαν επιζώντες του δυστυχήματος, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου μέσα στα βαγόνια. Ο κ. Κατωπόδης ανέφερε: «Ξαφνικά εκσφενδονίζομαι από τη θέση μου. Επικρατούσε ένας πανικός. Έπεσαν πάνω στα πόδια μου σίδερα. Νόμιζα ότι είχανε κοπεί τα πόδια μου, δεν τα ένιωθα καθόλου». Πρόσθεσε πως χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να φτάσουν οι διασώστες και να κόψουν τα σίδερα, προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν από το βαγόνι.

Ο κ. Κωστίδης περιέγραψε την αρχή της σύγκρουσης: «Το πρώτο πράγμα που κατάλαβα ήταν μια ανάμνηση σα να ανοίγουν προβολείς. Άρχισε να τρέμει και να κουνιέται το τρένο, να σπάνε ράφια και να πέφτουνε αποσκευές. Αυτό κράτησε μερικά δεύτερα. Μετά έγινε μια κλήση προς τα δεξιά και αριστερά και εκσφενδονιστήκαμε». Όταν άνοιξε τα μάτια του, το μόνο φως που υπήρχε ήταν από τη φωτιά και το βαγόνι είχε γυρίσει 90 μοίρες. «Το μόνο που ακούγονταν ήταν φωνές για βοήθεια, “καίγομαι”. Ήταν σα να κοιτάω στην άβυσσο και να ακούω μόνο αυτά», είπε χαρακτηριστικά. Με την έξοδό τους, αντίκρισαν «μια τεράστια φωτιά, κομμάτια από ρόδες τρένου, λαμαρίνες, κόσμος που καθόταν και κοιτούσε στο κενό». Ο κ. Κωστίδης επιβεβαίωσε ότι δεν έγινε στάση μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας και ότι η φωτιά έκαιγε για αρκετή ώρα.

Ο κ. Αμπατζίδης κατέθεσε πως αρχικά νόμιζαν ότι επρόκειτο για εκτροχιασμό. «Μόλις έγινε η σύγκρουση υπήρχε φωτιά, σπασμένα παράθυρα, καπνός. Το βαγόνι είχε γυρίσει ανάποδα». Για να προστατευτούν από τις λαμαρίνες κατά την πτώση από το παράθυρο, έριξαν μπουφάν και βαλίτσες στο έδαφος.

Τέλος, ο κ. Καρράς περιέγραψε τις στιγμές μέσα στα συντρίμμια: «Τα πόδια μου ήταν αρχικά μέσα σε συντρίμμια. Πατάμε πάνω σε συντρίμμια, πάνω σε βαλίτσες και βλέπουμε να υπάρχει φωτιά. Του λέω “πρέπει να πηδήξουμε, εγώ εδώ ζωντανός δεν καίγομαι”. Ο Τάσος πήδηξε πρώτος». Αφού βγήκε από το βαγόνι, βοήθησε άλλους τραυματίες επιβάτες, όπως τον Ρομπέρτο Ντρίστι και την Ανυσία Λιούρ, να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr