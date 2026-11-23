Σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, με την παρουσία και ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την επιστροφή στην αφετηρία της ιστορίας των μουσείων και τη σημασία της επανένταξης του παλαιού μουσείου στον ιστορικό ιστό.

Η ομιλία του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε ότι «σήμερα επιστρέφουμε στην αφετηρία, στο σημείο που γράφτηκε ένα από τα πρώτα κεφάλαια της ιστορίας των μουσείων». Κάθε αντικείμενο που εκτέθηκε τότε αποτύπωνε το δύσκολο έργο των σκαπανέων και των αρχαιολόγων.

Μετά τη μεταφορά των εκθεμάτων στο νέο μουσείο, η πόρτα του παλαιού έκλεισε, μένοντας μακριά από το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το ερώτημα για τον σκοπό του παρέμενε ανοιχτό. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι εύκολη λύση θα ήταν να παραμείνει υποβαθμισμένο, όπως είχε προβλεφθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά η δύσκολη λύση ήταν η ένταξή του στον ιστορικό ιστό, κάτι που επιτυγχάνεται με τις τέσσερις εκθέσεις που παρουσιάζονται σήμερα.

Αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα «Parthenon Alive», υπογραμμίζοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταφέρει σε παλαιότερες εποχές. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης είναι το 34ο μουσείο που εγκαινιάζεται, και πως αυτά τα αποτελέσματα δεν ήρθαν με λόγια, αλλά με σχέδιο, μελετημένα χρονοδιαγράμματα και σωστή αξιοποίηση πόρων. Όσοι επενδύουν στη μίζερη κριτική δεν έχουν παρά να έρθουν εδώ και στις εκατοντάδες υποδομές που ανακαινίστηκαν.

Η ιστορία του Παλαιού Μουσείου

Η ιστορία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης ξεκινά τον 19ο αιώνα. Εκείνη την περίοδο, οι αρχαιολογικές ανασκαφές και η ανάγκη προστασίας των αρχαιοτήτων δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των πρώτων οργανωμένων μουσείων του νεοελληνικού κράτους.

Το 1863 αποφασίστηκε η ανέγερση ενός μουσείου νοτιοανατολικά του Παρθενώνα, με σκοπό να στεγάσει τα ευρήματα από τις ανασκαφές στον Ιερό Βράχο. Το Παλαιό Μουσείο υπήρξε το πρώτο κτήριο του νεοελληνικού κράτους που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσειακή χρήση, γεγονός που του προσδίδει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής μουσειολογίας.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, στις αίθουσές του εκτέθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αρχαϊκά γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, αναθήματα και έργα τέχνης που προέρχονταν από την Ακρόπολη. Οι μεγάλες ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1886 έφεραν στο φως πλήθος νέων ευρημάτων, με αποτέλεσμα οι διαθέσιμοι εκθεσιακοί χώροι να καταστούν σύντομα ανεπαρκείς. Το μουσείο γνώρισε διαδοχικές παρεμβάσεις και επεκτάσεις, με σημαντικές αλλαγές να πραγματοποιούνται και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr