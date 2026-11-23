Μια παρέμβαση που σχεδιάστηκε για να περιορίσει την ταχύτητα των οδηγών και να αποτρέψει σοβαρά τροχαία ατυχήματα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία. Οι ειδικές λωρίδες που τοποθετήθηκαν σε επαρχιακό δρόμο της Θουριγγίας, στη διαδρομή ανάμεσα στις πόλεις Τσέλα-Μέλις και Όμπερχοφ, δεν φαίνεται να έχουν πείσει τους μοτοσικλετιστές να κόψουν ταχύτητα.

Ταυτόχρονα, κάτοικοι και επαγγελματίες μεταφορών διαμαρτύρονται για τον θόρυβο και τις ζημιές που καταγγέλλουν ότι προκαλούν στα οχήματά τους. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να αποσύρουν το μέτρο, καθώς οι κραδασμοί και ο θόρυβος από τις ειδικές λωρίδες έχουν προκαλέσει παράπονα, ενώ η αποτελεσματικότητά τους στην αποτροπή τροχαίων αμφισβητείται.

Ο λόγος εγκατάστασης των λωρίδων

Η διαδρομή ανάμεσα στις πόλεις Τσέλα-Μέλις και Όμπερχοφ βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή, η οποία προσελκύει πολλούς μοτοσικλετιστές εξαιτίας των στροφών της. Στη συγκεκριμένη περιοχή, καταγράφηκαν 19 τροχαία ατυχήματα μέσα στο 2023 και το 2024, με δύο από αυτά να είναι θανατηφόρα.

Λόγω αυτής της κατάστασης, τον Σεπτέμβριο του 2025 τοποθετήθηκαν σε επτά επικίνδυνα σημεία ειδικές εγκάρσιες λωρίδες. Ο στόχος ήταν να προειδοποιούν τους οδηγούς μέσω έντονων κραδασμών και θορύβου όταν περνούν από πάνω τους, αναγκάζοντάς τους να περιορίσουν την ταχύτητά τους πριν από τα επικίνδυνα σημεία.

Χαρακτηριστικά και λειτουργία των ειδικών λωρίδων

Οι συγκεκριμένες λωρίδες έχουν ύψος περίπου δύο εκατοστών και είναι κατασκευασμένες από ειδικό υλικό που εφαρμόζεται πάνω στην άσφαλτο. Δεν πρόκειται για τα συνηθισμένα υπερυψωμένα σαμαράκια, αλλά για επιφανειακές διαγραμμίσεις.

Η λογική πίσω από την εγκατάστασή τους ήταν να προκαλούν αισθητές δονήσεις στο όχημα, ώστε να αναγκάζουν τους οδηγούς να περιορίζουν την ταχύτητά τους πριν από επικίνδυνα σημεία του δρόμου.

Αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας

Έναν χρόνο μετά την εγκατάστασή τους, η αποτελεσματικότητα των λωρίδων αμφισβητείται έντονα. Ένας μοτοσικλετιστής που χρησιμοποιεί συχνά τη διαδρομή ανέφερε ότι σχεδόν δεν αντιλαμβάνεται τις λωρίδες.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι πλέον τις χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς για να υπολογίζει πού πρέπει να φρενάρει πριν από τις στροφές. Υπάρχουν, επίσης, οδηγοί που φρενάρουν απότομα λίγο πριν περάσουν από πάνω τους, δημιουργώντας ενδεχομένως νέους κινδύνους για όσους ακολουθούν.

Έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες

Οι αντιδράσεις για τις ειδικές λωρίδες δεν περιορίζονται στους μοτοσικλετιστές. Οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται για τον επαναλαμβανόμενο θόρυβο που προκαλείται κάθε φορά που ένα όχημα περνά πάνω από τις λωρίδες. Το χαρακτηριστικό βουητό ακούγεται σε μεγάλη απόσταση, με αποτέλεσμα το μέτρο που προοριζόταν να βελτιώσει την ασφάλεια να έχει μετατραπεί σε καθημερινή ενόχληση για όσους ζουν κοντά στον δρόμο.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι διαμαρτυρίες από την πλευρά μιας τοπικής επιχείρησης λεωφορείων. Ο ιδιοκτήτης της, Φόλκερ Γκρέσελ, υποστηρίζει ότι οι συνεχείς κραδασμοί έχουν προκαλέσει προβλήματα στα οχήματά του, τα οποία περνούν από τα επτά σημεία πολλές φορές καθημερινά. Όπως περιέγραψε, έχουν εμφανιστεί χαλαρώσεις σε σωληνώσεις και προβλήματα στα υδραυλικά συστήματα, ενώ οι οδηγοί και οι επιβάτες παραπονιούνται για τις έντονες δονήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta