Με αφορμή την υπόθεση ενός 14χρονου μαθητή από την Ήπειρο, ο οποίος αναζητούσε όπλο μέσω διαδικτύου, το iEidiseis πραγματοποίησε εκτενή έρευνα για να διαπιστώσει πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση ανηλίκων σε παράνομα όπλα. Ο μαθητής είχε δημιουργήσει λογαριασμό στο Telegram και αναζητούσε εμπόρους όπλων, με σκοπό να εισβάλλει σε σχολείο και να εκδικηθεί συμμαθητές του που του ασκούσαν bullying. Η έρευνα αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι ανήλικοι μπορούν να βρουν όπλα, από εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μέχρι την «αγορά» του Dark Web.

Η υπόθεση του 14χρονου στην Ήπειρο

Ο 14χρονος μαθητής Γυμνασίου, ο οποίος περιγράφεται ως ένα ήσυχο παιδί που ζούσε σε ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον, είχε πέσει θύμα bullying από μία ομάδα περίπου δέκα συμμαθητών του. Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς, επιθυμούσε να τους τιμωρήσει για τη συμπεριφορά τους.

Στην προσπάθειά του να βρει ένα όπλο, ο ανήλικος χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για αναζητήσεις αγοράς πιστολιού. Οι αρχές εντόπισαν συγκεκριμένες συνομιλίες του, καθώς και σχετικές αναζητήσεις που είχε κάνει στο Chatgpt, αποκαλύπτοντας την πρόθεσή του.

Η αγορά του όπλου, ευτυχώς, δεν ολοκληρώθηκε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ένας άντρας που γνώρισε μέσω του διαδικτύου του απέσπασε περίπου 150 ευρώ, με την υπόσχεση ότι θα του πουλήσει πιστόλι, ωστόσο το άτομο αυτό δεν παρέδωσε ποτέ το όπλο.

Η αναζήτηση όπλου μέσω Telegram

Ένας από τους τρόπους που χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση παράνομων αντικειμένων, όπως τα όπλα, είναι οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων. Αυτό ακριβώς έπραξε και ο 14χρονος από την Ήπειρο, ο οποίος δημιούργησε λογαριασμό στην πλατφόρμα Telegram.

Μέσα από συνομιλίες στο Telegram, ο ανήλικος άρχισε να αναζητά εμπόρους όπλων. Οι συγκεκριμένες συνομιλίες εντοπίστηκαν από τα «ραντάρ» ξένων υπηρεσιών, οι οποίες στη συνέχεια ειδοποίησαν σχετικά την ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, αποτρέποντας έτσι την ολοκλήρωση της αγοράς.

Πλέον, οι ανήλικοι έχουν σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε διάφορες πλατφόρμες, η χρήση των οποίων μπορεί να αποδειχθεί απολύτως επικίνδυνη, όπως φανερώνει η συγκεκριμένη περίπτωση.

Η «πιάτσα» του Dark Web και οι τιμές

Ένας άλλος τρόπος για την απόκτηση όπλων είναι η ανεξέλεγκτη «πιάτσα» του Dark Web. Όπως αποκαλύπτουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που δημοσιεύει το ieidiseis, σε αυτό το αχανές και σκοτεινό «σούπερ μάρκετ» του διαδικτύου, μπορεί κανείς να βρει κάθε λογής όπλο μάχης.

Για την αγορά απαιτούνται χρήματα, και σε πολλές περιπτώσεις, η πληρωμή γίνεται με bitcoin. Οι τιμές για τα πιστόλια ξεκινούν από τα 211 δολάρια και μπορούν να φτάσουν τα 630 ευρώ, ενώ τα περίστροφα πωλούνται από 410 δολάρια. Επιπλέον, διατίθενται και πολεμικά όπλα, με τις τιμές τους να ξεκινούν από τα 13.000 δολάρια.

Ενδεικτικά, ένα Καλάσνικοφ πωλείται έναντι 13.741 ευρώ. Στην ίδια σελίδα του Dark Web, εκτός από τα όπλα, πωλούνται και σφαίρες καθώς και γεμιστήρες, προσφέροντας μια πλήρη γκάμα παράνομου οπλισμού.

Αξιολογήσεις χρηστών στο Dark Web

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι κάτω από κάθε ανάρτηση για την πώληση όπλου στο Dark Web, υπάρχουν εκατοντάδες σχόλια χρηστών. Αυτοί οι χρήστες, θεωρητικά τουλάχιστον, έχουν προβεί σε αγορά και παρέχουν αξιολογήσεις για τα προϊόντα.

Μία χαρακτηριστική αξιολόγηση αναφέρει: «Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία στην αγορά ενός μακρύκαννου τυφεκίου. Πρέπει να πω ότι είμαι παραπάνω από ικανοποιημένος με το προϊόν. Είναι ακριβώς αυτό που ήλπιζα. Η όλη διαδικασία διήρκεσε περίπου 7 εβδομάδες. Θα το συνιστούσα σε οποιονδήποτε. Σας ευχαριστώ».

Ωστόσο, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς εάν αυτές οι αξιολογήσεις προέρχονται από πραγματικούς αγοραστές ή αν είναι πλαστές, καθώς η φύση του Dark Web επιτρέπει την πλήρη ανωνυμία και την έλλειψη ελέγχου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis