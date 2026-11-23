Ένα περιστατικό διάρρηξης και κλοπής ταμάτων από την ιερή εικόνα της Παναγίας στην ιστορική Ιερά Μονή Αγάθωνος, στην Υπάτη, έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία της Φθιώτιδας και στους πιστούς. Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου 2026, με τον δράστη να εισβάλει στον ναό και να αφαιρεί τα αφιερώματα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της έρευνας, ο ιερόσυλος ήταν ένα και το αυτό πρόσωπο που είχε επιχειρήσει να εισβάλει στην ίδια μονή και το προηγούμενο βράδυ. Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας, το οποίο είχε καταγράψει την προηγούμενη απόπειρα.

Η διάρρηξη και η αρπαγή των αφιερωμάτων

Ο δράστης, φορώντας κουκούλα και γάντια για να μην αφήσει ίχνη, εισέβαλε στον ναό σπάζοντας ένα τζάμι από την ανατολική πλευρά του Καθολικού. Αμέσως μετά την είσοδό του, κατευθύνθηκε απευθείας στην ιερή εικόνα της Παναγίας, όπου ήταν τοποθετημένα τα τάματα των πιστών.

Οι κινήσεις του έδειξαν ότι είχε βάλει εξαρχής στο στόχαστρο αποκλειστικά τα αφιερώματα, καθώς δεν πείραξε ούτε τον επίχρυσο σταυρό που υπήρχε στον χώρο, ούτε άλλα ιερά κειμήλια. Επίσης, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το παγκάρι. Προκειμένου να ξηλώσει και να αφαιρέσει όλα τα τάματα, προκάλεσε φθορές στην ιερή εικόνα. Αφού συγκέντρωσε τη λεία του μέσα σε μία σακούλα, εκμεταλλεύτηκε τα ελάχιστα λεπτά που μεσολάβησαν από την ενεργοποίηση του συναγερμού και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι, προτού προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι μοναχοί.

Η προηγούμενη απόπειρα εισβολής

Το περιστατικό της Κυριακής δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια του συγκεκριμένου δράστη να εισβάλει στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. Ο ίδιος ιερόσυλος είχε προχωρήσει σε απόπειρα διάρρηξης ακριβώς το προηγούμενο βράδυ, τα ξημερώματα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου.

Εκείνη τη φορά, ο συναγερμός είχε ενεργοποιηθεί και πάλι, με αποτέλεσμα ο δράστης να φοβηθεί και να τραπεί σε φυγή με άδεια χέρια. Ωστόσο, επέστρεψε 24 ώρες αργότερα, αποφασισμένος να ολοκληρώσει την πράξη του, όπως και συνέβη.

Η θλίψη του ηγουμένου και της τοπικής κοινωνίας

Η διάρρηξη και η αρπαγή των ταμάτων έχει προκαλέσει αναστάτωση και βαθιά θλίψη στη Φθιώτιδα. Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γερμανός Γιαντσίδης, εμφανίστηκε βαθύτατα θλιμμένος από το περιστατικό.

Ο Γέροντας τόνισε ότι η στεναχώρια του δεν αφορά την υλική αξία των κλοπιμαίων. Αντιθέτως, η θλίψη του προέρχεται από την ηθική απαξία που χαρακτηρίζει ορισμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν διστάζουν να προχωρήσουν στη βεβήλωση μιας ιερής εικόνας και ενός ιστορικού μοναστηριού.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Οι αρχές αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της μονής, καθώς και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να εντοπιστεί ο ιερόσυλος που προκάλεσε φθορές στην εικόνα της Παναγίας και αφαίρεσε τα αφιερώματα των πιστών από την ιστορική μονή της Υπάτης.

Με πληροφορίες από: Newsit