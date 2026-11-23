Αναστάτωση προκλήθηκε στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης την Παρασκευή, όταν δύο 16χρονοι μαθητές τραυματίστηκαν από την αποκόλληση και πτώση πλαστικού καλύμματος φωτιστικού μέσα στην τάξη. Οι δύο ανήλικοι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω εξετάσεις. Το περιστατικό αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας των μαθητών.

Το περιστατικό στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης

Το συμβάν που προκάλεσε αναστάτωση έλαβε χώρα στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, μία σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν πολλοί μαθητές. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της παραμονής των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, ένα πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού αποκολλήθηκε από τη θέση του. Το κάλυμμα αυτό έπεσε απρόσμενα πάνω σε δύο μαθητές, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην τάξη τους.

Η πτώση του φωτιστικού καλύμματος είχε ως αποτέλεσμα τον άμεσο τραυματισμό των δύο ανήλικων μαθητών, ηλικίας 16 ετών. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, προκαλώντας την κινητοποίηση του σχολικού προσωπικού και την ανησυχία για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο και οι τραυματισμοί των μαθητών

Μετά τον τραυματισμό τους, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή των δύο 16χρονων μαθητών σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Οι τραυματισμοί που υπέστησαν οι μαθητές ήταν διαφορετικοί. Ένας εκ των δύο μαθητών υπέστη τραυματισμό στην περιοχή του ματιού, ενώ αργότερα διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για σχίσιμο στο βλέφαρο. Ο δεύτερος μαθητής παρουσίασε εκδορές, δηλαδή επιφανειακούς τραυματισμούς, στην περιοχή του λαιμού και της πλάτης του, γεγονός που υποδηλώνει την ένταση της πτώσης του αντικειμένου.

Η μαρτυρία του πατέρα και η αντίδραση του σχολείου

Ο πατέρας ενός εκ των τραυματισμένων μαθητών περιέγραψε αναλυτικά τα όσα συνέβησαν μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το πλαστικό προστατευτικό μέρος του φωτιστικού αποκολλήθηκε και έπεσε απευθείας πάνω στον γιο του και σε έναν συμμαθητή του. Ο ίδιος ανέφερε ότι το δικό του παιδί υπέστη ελαφρύτερα τραύματα σε σύγκριση με τον συμμαθητή του, ο οποίος αντιμετώπισε το σχίσιμο στο βλέφαρο.

Παράλληλα με την περιγραφή του περιστατικού, ο γονέας εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τη διευθύντρια του σχολείου. Η διευθύντρια επέδειξε άμεση ανταπόκριση και συνόδευσε η ίδια τους δύο τραυματισμένους μαθητές στο νοσοκομείο, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη σε μία δύσκολη στιγμή.

Το ζήτημα της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων

Το συγκεκριμένο περιστατικό, με την πτώση του φωτιστικού καλύμματος και τον τραυματισμό των μαθητών, επαναφέρει με ένταση στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ζήτημα: αυτό της συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων. Η ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις σχολικές αίθουσες και γενικότερα στους χώρους του σχολείου αποτελεί πρωταρχικής σημασίας ζήτημα, το οποίο τίθεται εκ νέου προς συζήτηση.

Ο πατέρας του ενός μαθητή, αναφερόμενος στην κατάσταση των σχολικών κτιρίων, επισήμανε ότι η συνολική εικόνα του κτιρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Πετρούπολης είναι σχετικά καλή. Ωστόσο, τόνισε ότι παρά τη γενικά καλή εικόνα, το ζήτημα της συντήρησης εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που απαιτεί προσοχή και άμεσες ενέργειες για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki