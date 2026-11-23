Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία απέτρεψε ένοπλη επίθεση που σχεδίαζε 14χρονος από χωριό της Ηπείρου, ο οποίος φέρεται να ήθελε να πάρει εκδίκηση για συστηματικό bullying. Ο ανήλικος σχεδίαζε να καταγράψει σε βίντεο την επίθεση σε σχολεία της περιοχής και να την αναρτήσει στο διαδίκτυο, πριν παραδοθεί στις αρχές. Η υπόθεση έγινε γνωστή την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, αφού οι αρχές πρόλαβαν να μπλοκάρουν το σχέδιο του μαθητή.

Το σχέδιο εκδίκησης και η αναζήτηση οπλισμού

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο 14χρονος είχε δηλώσει στο Telegram, εντός του 2026, την επιθυμία του να πραγματοποιήσει μαζική επίθεση με όπλο σε σχολεία της Ηπείρου. Στόχος του ήταν να εκδικηθεί ομάδα 10-15 μαθητών που τον εκφόβιζαν συστηματικά, βρίζοντάς τον, χτυπώντας τον και πετώντας του πράγματα για να τον εξευτελίσουν. Ο ανήλικος είχε μάλιστα αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά και καταστάσεις κάτω από τις οποίες ένιωσε εκφοβισμένος.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, ο μαθητής αναζητούσε μέσω Telegram και άλλων social media το όπλο που θα χρησιμοποιούσε στην επίθεση. Είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να αγοράσει όπλο, αλλά έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με επιτήδειο να του αποσπά περίπου 100 με 150 ευρώ. Παράλληλα, είχε καταφέρει να προμηθευτεί και να κρύψει στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου του ένα πολεμικό μαχαίρι 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει από ηλεκτρονικό κατάστημα με τη δικαιολογία ότι το χρειαζόταν για ψάρεμα.

Ο ρόλος του διαδικτύου και η παρέμβαση των αρχών

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο 14χρονος αναζητούσε ενεργά στο διαδίκτυο βίντεο από μαζικούς πυροβολισμούς σε σχολεία, καθώς και πληροφορίες για τα όπλα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες σε παρόμοιες επιθέσεις. Επίσης, είχε απευθυνθεί στο ChatGPT, ρωτώντας για προηγούμενες επιθέσεις σε σχολικά ιδρύματα. Αυτές οι διαδικτυακές αναζητήσεις κινητοποίησαν ξένες υπηρεσίες, οι οποίες ειδοποίησαν άμεσα την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Ελλάδας.

Η πληροφορία για τις διαδικτυακές αναζητήσεις του ανηλίκου είχε φτάσει στις αρχές την περασμένη άνοιξη. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, το παιδί ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, με τις έρευνες να καταλήγουν στο σπίτι του στο μικρό χωριό της Ηπείρου. Η έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, σε συνεργασία με ξένες διωκτικές αρχές, απέτρεψε την υλοποίηση του σχεδίου που περιλάμβανε τέσσερα βήματα.

Η κατάθεση του ανηλίκου και το προφίλ του

Κατά την κατάθεσή του, ο 14χρονος παραδέχθηκε ότι ετοιμαζόταν να πάρει εκδίκηση από την ομάδα των μαθητών που του ασκούσαν bullying. Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ένα παιδί χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά.

Παρά το γεγονός ότι ζούσε σε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, οι γονείς του είχαν χωρίσει και ο ίδιος ζούσε σε κοντινή πόλη με τη μητέρα του. Η εικόνα που σχημάτισαν οι αρχές ήταν πως ο ανήλικος είχε επιβαρυνθεί ψυχολογικά από τη συστηματική κοροϊδία και τις προσβολές που δεχόταν, ακόμη και για την καταγωγή της μητέρας του.

Η παρέμβαση της ΕΛΑΣ και οι επόμενες ενέργειες

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, υπογραμμίζοντας ότι αναδεικνύει τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού στην ψυχολογία ενός παιδιού. Διευκρίνισε ότι ο ανήλικος δεν συνελήφθη, αλλά ο εισαγγελέας διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού, λαμβάνοντας υπόψη το περιστατικό του εκφοβισμού.

Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι θα παρέμβουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες για να συνδράμουν, τονίζοντας την ανάγκη για κοινωνική μέριμνα και ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί, ώστε να διερευνηθεί γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο. Ο εντοπισμός των ατόμων που έκαναν bullying αποτελεί μια διαδικασία που θα ακολουθήσει, καθώς, όπως ανέφερε, υπάρχει εγκληματική πράξη. Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίζεται τέτοια υπόθεση, αλλά η συγκεκριμένη έτυχε να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos