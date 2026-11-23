Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων εξακολουθούν να καταγράφονται στο Πέραμα, μετά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη αγωγός λυμάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος και έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή ταλαιπωρία χιλιάδες οδηγούς, κατοίκους και εργαζομένους. Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Εκτεταμένη ζημιά και εντατικές εργασίες

Η ζημιά στον αγωγό λυμάτων είναι εκτεταμένη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλή επισκευή, καθώς απαιτείται η αντικατάσταση τμήματος μήκους περίπου 100 μέτρων. Πρόκειται για έναν αγωγό ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών, με διάμετρο που προσεγγίζει το ένα μέτρο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα των εργασιών που διεξάγονται.

Τα συνεργεία και οι τεχνικοί καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινών παρακαμπτήριων συνδέσεων. Αυτή η παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για τη διοχέτευση των λυμάτων προς τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας, ώστε να συνεχιστεί η μεταφορά τους και να αποφευχθεί η επιστροφή τους προς το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται για τους κατοίκους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συνεχιζόμενη ταλαιπωρία

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο σημείο της βλάβης, διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση. Αυτός ο περιορισμός έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των οχημάτων, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις και συμφόρηση.

Παρότι κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας παρατηρείται συνεχής ροή οχημάτων, οι υφιστάμενοι περιορισμοί αναμένεται να συνεχίσουν να προκαλούν ταλαιπωρία. Αυτό επηρεάζει τόσο τους κατοίκους της περιοχής όσο και χιλιάδες εργαζομένους και οδηγούς που μετακινούνται καθημερινά προς και από το Πέραμα και τη Σαλαμίνα, οι οποίοι καλούνται να επιδείξουν υπομονή.

Η διευκόλυνση από το Πολεμικό Ναυτικό

Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, το Πολεμικό Ναυτικό έχει ανοίξει τις πύλες του Ναυστάθμου Σαλαμίνας. Αυτή η ενέργεια παρέχει μια εναλλακτική δυνατότητα διέλευσης στους οδηγούς που επηρεάζονται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας.

Η διέλευση των οχημάτων μέσω του Ναυστάθμου πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Η συγκεκριμένη λύση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των κατοίκων και των εργαζομένων που χρειάζεται να μετακινηθούν από και προς την περιοχή, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα στην επιβαρυμένη κυκλοφορία.

Εκτιμήσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών

Η κατάσταση στην είσοδο του Περάματος παραμένει δύσκολη από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν και σημειώθηκε η αρχική βλάβη στον αγωγό. Έκτοτε, οι προσπάθειες για την αποκατάσταση είναι συνεχείς, αλλά η έκταση της ζημιάς καθιστά το έργο χρονοβόρο.

Σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης αναμένεται την Τετάρτη. Μέχρι τότε, οι οδηγοί και οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις εναλλακτικές διαδρομές και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki