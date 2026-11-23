Σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο τέθηκε το περασμένο Σάββατο σε δημόσια διαβούλευση. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δίνεται έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση των οδηγών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παραβάσεων.

Ψηφιακή εποπτεία στις εξετάσεις οδήγησης

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τις πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, όπου προβλέπονται πλέον κάμερες. Η πρακτική δοκιμασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου θα καταγράφεται υποχρεωτικά μέσω tablet του εξεταστή και φορητής κάμερας 360°.

Η κάμερα αυτή θα είναι εστιασμένη στα πετάλια και τη θέση του εκπαιδευτή, εξασφαλίζοντας πλήρη εικόνα της διαδικασίας. Παράλληλα, εισάγεται ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης μέσω QR code του εξεταστή, του οχήματος και του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης του υποψηφίου.

Προβλέπεται επίσης αυτοματοποιημένος έλεγχος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης και λειτουργίας των καμερών. Το νομοσχέδιο περιγράφει τη διαδικασία διενέργειας ελέγχου της πρακτικής δοκιμασίας, ενώ το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό υλικό θα διατηρείται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας της εξέτασης. Αυστηροποιούνται επιπλέον οι κυρώσεις σε περίπτωση πλαστογραφίας ή παραπλάνησης ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου οδηγού, είτε σε δειγματοληπτικό έλεγχο είτε μέσω των καμερών εισόδου στη θεωρητική εξέταση. Τέλος, συστήνεται και ηλεκτρονικό μητρώο εκπαιδευτικών οχημάτων σχολών οδήγησης.

Ειδικοί κανόνες για νέους οδηγούς και οχήματα υψηλής ιπποδύναμης

Το νέο σχέδιο νόμου θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τους νέους οδηγούς. Συγκεκριμένα, αυτοί υποχρεούνται να τοποθετούν στο αυτοκίνητο που οδηγούν ειδικό σήμα αναγνώρισης για ένα χρόνο από την απόκτηση της άδειας οδήγησης.

Επιπλέον, τίθενται ηλικιακοί περιορισμοί στην οδήγηση supercars. Για να οδηγούν οποιοδήποτε αυτοκίνητο με ιπποδύναμη άνω των 340 ίππων, οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 22 ετών και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία έτη από την απόκτηση της άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Αλλαγές σε πρόστιμα και κυρώσεις

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στα πρόστιμα για παραβάσεις. Προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα για απλές παραβάσεις στάθμευσης, ωστόσο χωρίς την προσωρινή αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης.

Όσον αφορά την οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια για συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος, διατηρείται το διοικητικό πρόστιμο ανάλογα με το είδος του οχήματος. Ωστόσο, το δίπλωμα αφαιρείται για έναν μήνα αντί για έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση στην οικεία κατηγορία οχήματος.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι μετά την παρέλευση 30 ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης και την επιβολή του μέτρου αφαίρεσης, ο οδηγός θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για επέκταση της άδειάς του στην κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr