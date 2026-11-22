Μια θλιβερή ιστορία εκμετάλλευσης ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από έφοδο αστυνομικών του ελληνικού FBI σε οίκο ανοχής, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, συνελήφθη μία 55χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται να εκμεταλλευόταν την ευαλωτότητα μιας 45χρονης γυναίκας με αναπηρία. Η κατηγορούμενη φέρεται να εξέδιδε την 45χρονη για περίπου έναν χρόνο, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η έφοδος και η αποκάλυψη

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο για έλεγχο σε έναν οίκο ανοχής. Ο συγκεκριμένος οίκος λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί από τον Δήμο, αλλά συνέχιζε να είναι σε λειτουργία παρά την απαγόρευση.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκε η 45χρονη γυναίκα, η οποία διαπιστώθηκε ότι είναι άτομο με αναπηρία. Από την εξέταση που πραγματοποίησε γιατρός, διαγνώστηκε ότι η γυναίκα παρουσιάζει ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, γεγονός που την καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτη.

Η εκμετάλλευση της 45χρονης ΑμεΑ

Από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψε ότι η 55χρονη είχε προσεγγίσει την 45χρονη πριν από περίπου έναν χρόνο. Η κατηγορούμενη γνώριζε εξαρχής την αναπηρία της 45χρονης και την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση στην οποία βρισκόταν. Εκμεταλλευόμενη αυτή την κατάσταση, φέρεται να άσκησε επανειλημμένες πιέσεις και συναισθηματική επιρροή.

Στόχος της 55χρονης ήταν να πείσει την 45χρονη να απασχοληθεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής. Η εκμετάλλευση αυτή φέρεται να διήρκεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την κατηγορούμενη να αποκομίζει σημαντικά οφέλη από την παράνομη δραστηριότητα.

Μέθοδοι πίεσης και χειραγώγησης

Στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης, η 55χρονη φέρεται να μετέφερε την παθούσα σε διάφορους οίκους ανοχής, όπου η 45χρονη πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού. Η κατηγορούμενη φέρεται να παρακρατούσε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων που προέκυπταν από αυτή τη δραστηριότητα.

Παρά το γεγονός ότι η 45χρονη εξέφραζε κατά διαστήματα την αντίθεσή της και προσπαθούσε να διακόψει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η κατηγορούμενη φέρεται να την έπειθε να επιστρέψει. Για να το πετύχει αυτό, ασκούσε πιέσεις, έδινε υποσχέσεις για υψηλές χρηματικές απολαβές και χρησιμοποιούσε μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης, διατηρώντας την 45χρονη στον κύκλο της εκμετάλλευσης.

Απόκρυψη από το οικογενειακό περιβάλλον

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, η 55χρονη καθοδηγούσε την 45χρονη να αποκρύπτει την πραγματική φύση της δραστηριότητάς της από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον. Αυτή η τακτική ακολουθούνταν προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν αντιδράσεις από συγγενείς ή φίλους της παθούσας, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της εκμετάλλευσης χωρίς εμπόδια.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα πλαίσιο μυστικότητας γύρω από τις δραστηριότητες της 45χρονης, ώστε να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην κινδυνεύσει η παράνομη πρακτική της.

Η σύλληψη και η προστασία του θύματος

Κατόπιν αξιοποίησης όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων εντόπισαν την κατηγορούμενη στην Αθήνα. Στη συνέχεια, την οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας, όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψή της.

Από τις έρευνες που διεξήχθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και ιδιόχειρες σημειώσεις, τα οποία αποτελούν μέρος του αποδεικτικού υλικού. Στην 45χρονη παθούσα παρασχέθηκε άμεσα η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από την αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διασφαλίζοντας την υποστήριξή της μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis