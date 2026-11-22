Στη σύλληψη ενός 44χρονου στην Αθήνα προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στελέχη της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο υπόθεσης διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και διακεκριμένης απάτης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ αναζητείται και ένας 49χρονος συνεργός του. Κατά τις έρευνες σε οικίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 35 πίνακες, η αξία των οποίων θα άγγιζε τα 1.700.000 ευρώ αν ήταν γνήσιοι.

Η έναρξη της αστυνομικής έρευνας

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις αρχές, αναφορικά με την πώληση δύο έργων τέχνης σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα συγκεκριμένα έργα, τα οποία αποδίδονταν σε γνωστό ζωγράφο, φέρονταν να είναι πλαστά και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Ο καταγγέλλων εξέφρασε την υποψία ότι τα έργα αυτά δεν αποτελούσαν μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσονταν σε μια ευρύτερη δραστηριότητα πλαστογράφησης και διακίνησης έργων τέχνης. Στην καταγγελία γινόταν λόγος για κοινή μεθοδολογία, παρόμοιες πλαστές υπογραφές και βεβαιώσεις γνησιότητας, ενώ αναφέρθηκαν και αντίστοιχα έργα που είχαν φτάσει μέχρι γαλλικό οίκο δημοπρασιών, από όπου αποσύρθηκαν έπειτα από παρέμβαση του καταγγέλλοντος.

Η εξέλιξη της προανάκρισης και η σύλληψη

Κατά την εξέλιξη της προανάκρισης και την ανάλυση των στοιχείων, διαπιστώθηκε πως τα συγκεκριμένα κομμάτια δεν ήταν μεμονωμένες περιπτώσεις. Αντιθέτως, εντάσσονταν σε ευρύτερη δράση κατασκευής και εμπορίας πλαστών έργων τέχνης, τα οποία πλαισιώνονταν συστηματικά από πλαστές βεβαιώσεις γνησιότητας και πιστοποιητικά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, χθες (21/11), οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο έξω από τον σταθμό του Μετρό «Αμπελόκηποι». Εκείνη τη στιγμή, ο συλληφθείς είχε στην κατοχή του έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον γνωστό Έλληνα ζωγράφο Μπουζιάνη, τα οποία φέρεται να προετοίμαζε για πώληση έναντι συνολικού ποσού 5.150 ευρώ.

Οι κατασχέσεις και η εκτίμηση των έργων

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 35 πίνακες. Αυτά τα έργα αποδίδονταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και συνοδεύονταν από έγγραφα που φέρονταν να πιστοποιούν την αυθεντικότητά τους, παρά τις ενδείξεις ότι επρόκειτο για απομιμήσεις.

Εκτός από τους πίνακες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν χρυσές λίρες, νομίσματα και πολύτιμους λίθους, καθώς και χρήματα. Τα έργα που κατασχέθηκαν τέθηκαν υπόψη ιστορικού τέχνης και τεχνοκριτικού, εξειδικευμένης στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης. Η ειδικός αποφάνθηκε πως πρόκειται για πλαστά έργα, που αποτελούν απομιμήσεις έργων γνωστών δημιουργών και μη αυθεντικά. Κατά την εκτίμησή της, αν τα συγκεκριμένα έργα ήταν γνήσια, η συνολική τους αξία θα άγγιζε περίπου το 1.700.000 ευρώ.

Για τη διακρίβωση της γνησιότητας των έργων τέχνης και των συνοδευτικών πιστοποιητικών τους, διορίστηκε πραγματογνώμονας προκειμένου να διενεργήσει σχετική πραγματογνωμοσύνη.

Ο ρόλος του 49χρονου συνεργού και η συνέχεια της έρευνας

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο 44χρονος στους αστυνομικούς, ενεργούσε κατ’ εντολή και για λογαριασμό ενός 49χρονου συνεργού. Ο 49χρονος φέρεται να εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης των έργων και χρησιμοποιούσε το προφίλ μέσω του οποίου γινόταν η διάθεσή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ο δεύτερος εμπλεκόμενος φέρεται να βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης σε πολιτεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επισκέπτεται την Ελλάδα περίπου έναν μήνα κάθε καλοκαίρι. Ο συλληφθείς 44χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα, την ώρα που οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να χαρτογραφηθεί ολόκληρο το εύρος του κυκλώματος και να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων συνεργών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis