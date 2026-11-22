Μία σοβαρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Βόλο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων, ηλικίας 17 έως 20 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης. Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα σε πάρκο που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο, όταν μία πολυπληθής ομάδα περίπου 50 ατόμων, οπλισμένων με καδρόνια και στυλιάρια, πραγματοποίησε καταδρομική επίθεση εναντίον μιας παρέας. Η Αστυνομία επενέβη στο σημείο, προχωρώντας σε προσαγωγές.

Η αιφνιδιαστική επίθεση στο πάρκο του Βόλου

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε πάρκο πλησίον του νοσοκομείου του Βόλου, γύρω στα μεσάνυχτα. Μία παρέα αποτελούμενη από περίπου 10 άτομα δέχθηκε αιφνιδιαστική και «καταδρομική» επίθεση. Η ομάδα των επιτιθέμενων αριθμούσε σχεδόν 50 άτομα, τα οποία ήταν οπλισμένα με καδρόνια και στυλιάρια. Οι δράστες επιτέθηκαν αδιακρίτως σε όποιον βρέθηκε στον δρόμο τους, προκαλώντας σκηνές χάους στην περιοχή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περίπου 50 νεαροί που συμμετείχαν στην επίθεση προέρχονταν από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου. Η επιδρομή τους ήταν αιφνιδιαστική και βίαιη, με τους επιτιθέμενους να χτυπούν με τα καδρόνια και τα στυλιάρια τους νεαρούς της παρέας, χωρίς διακρίσεις.

Το προηγούμενο επεισόδιο και οι απειλές που προηγήθηκαν

Στο επίκεντρο της επίθεσης φέρεται να βρισκόταν ένας 20χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε διαπληκτιστεί και είχε έρθει στα χέρια με τρεις άλλους νεαρούς νωρίτερα την ίδια ημέρα. Μετά τον διαπληκτιστεί, ο 20χρονος δέχθηκε απειλητικά μηνύματα, στα οποία αναφερόταν ότι θα «πληρώσει» για τον ξυλοδαρμό που είχε προηγηθεί.

Αργά το βράδυ, ο 20χρονος βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο, όταν η πολυπληθής ομάδα των περίπου 50 ατόμων πραγματοποίησε την αιφνιδιαστική επιδρομή. Η επίθεση αυτή εκτιμάται ότι ήταν συνέχεια του προηγούμενου διαπληκτισμού, με τους δράστες να στοχεύουν συγκεκριμένα τον 20χρονο και την παρέα του.

Σοβαροί τραυματισμοί και διακομιδή στο νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, τουλάχιστον τέσσερα άτομα σωριάστηκαν στο έδαφος, έχοντας δεχθεί χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Οι υπόλοιποι νεαροί της παρέας, στην προσπάθειά τους να σωθούν από τη βίαιη επίθεση, τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά, προσπαθώντας να διαφύγουν από τους επιτιθέμενους.

Από τους τραυματίες, δύο άτομα, ηλικίας 17 έως 20 ετών, διακομίστηκαν με σοβαρούς τραυματισμούς στο Νοσοκομείο του Βόλου. Εκτός από αυτούς, ένας ακόμη άνδρας εντοπίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση στο σημείο του επεισοδίου, γεγονός που υπογραμμίζει την αγριότητα της επίθεσης και τον σοβαρό απολογισμό της.

Επέμβαση της αστυνομίας και αγωνία στο νοσοκομείο

Μετά το συμβάν, η Αστυνομία επενέβη άμεσα στο σημείο της συμπλοκής, προχωρώντας σε προσαγωγές ατόμων. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια της άγριας επίθεσης, συλλέγοντας στοιχεία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Στο προαύλιο του νοσοκομείου του Βόλου επικράτησε αγωνία, καθώς φίλοι των θυμάτων έσπευσαν εκεί μόλις πληροφορήθηκαν το περιστατικό. Περίπου στη 1:00 τα ξημερώματα, έφτασαν και οι γονείς των τραυματιών, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ και αδυνατούσαν να πιστέψουν το μέγεθος της βίας που είχε εκτυλιχθεί και είχε πλήξει τα παιδιά τους.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit