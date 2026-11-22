Ένα σοβαρό περιστατικό βίας και τροχαίου σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Αχαρνές, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Κατά τη διάρκεια της έντασης που ακολούθησε, όταν οι ιδιοκτήτες των παρκαρισμένων ΙΧ του ζήτησαν τον λόγο, ο νεαρός άνδρας έβγαλε έναν λοστό από το όχημά του και τους επιτέθηκε. Από την επίθεση τραυματίστηκαν μια 56χρονη γυναίκα και ένας 69χρονος άνδρας, οι οποίοι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από τις αρχές και κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Το χρονικό της επίθεσης στις Αχαρνές

Το περιστατικό που αναστάτωσε την περιοχή των Αχαρνών έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου, συγκεκριμένα στις 17:00, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 336. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο 26χρονος οδηγός, κινούμενος με το αυτοκίνητό του, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα διαδοχικά πάνω σε σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το ΙΧ του νεαρού να ακινητοποιηθεί μετά την πρόσκρουση, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οι ιδιοκτήτες των παρκαρισμένων αυτοκινήτων, αντιλαμβανόμενοι την πρόσκρουση και τη ζημιά στα οχήματά τους, κατέβηκαν αμέσως στον δρόμο. Προσέγγισαν τον οδηγό του ΙΧ που προκάλεσε το ατύχημα, ζητώντας του εξηγήσεις για το συμβάν. Ωστόσο, η λεκτική αντιπαράθεση που ακολούθησε μεταξύ τους δεν διήρκεσε πολύ, καθώς η κατάσταση κλιμακώθηκε απρόσμενα σε μια πράξη βίας.

Η επίθεση με τον λοστό και οι τραυματισμοί

Εν μέσω της έντασης και της διαφωνίας, ο 26χρονος οδηγός προχώρησε σε μια απρόκλητη ενέργεια. Έβγαλε έναν λοστό από το πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί μετά τη σύγκρουση. Με τον λοστό στα χέρια, ο νεαρός άνδρας επιτέθηκε στους ιδιοκτήτες των παρκαρισμένων οχημάτων, χτυπώντας τους επανειλημμένα. Από την επίθεση αυτή, τραυματίστηκαν σοβαρά μια 56χρονη γυναίκα και ένας 69χρονος άνδρας, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο.

Οι τραυματίες δέχτηκαν χτυπήματα τόσο στο κεφάλι όσο και σε διάφορα σημεία του σώματός τους, προκαλώντας τους σημαντικές σωματικές βλάβες. Η βιαιότητα της επίθεσης κατέστησε επιτακτική την άμεση μεταφορά τους σε νοσοκομείο. Εκεί θα τους παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και η περαιτέρω ιατρική φροντίδα που απαιτούσε η κατάσταση της υγείας τους.

Διακομιδή στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς»

Μετά την επίθεση, η 56χρονη γυναίκα και ο 69χρονος άνδρας διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Αθήνας. Οι τραυματίες εισήχθησαν στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και το σώμα, τα οποία απαιτούσαν άμεση ιατρική παρέμβαση. Οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις βλάβες που προκλήθηκαν από τα χτυπήματα με τον λοστό.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι στο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά, καθώς τα χτυπήματα, ιδίως στην περιοχή του κεφαλιού, ήταν σοβαρά. Η άμεση και αποτελεσματική διακομιδή τους στο νοσοκομείο ήταν κρίσιμη για την αντιμετώπιση των τραυμάτων τους και την αποκατάσταση της υγείας τους.

Η σύλληψη του δράστη και οι κατηγορίες

Ο 26χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο του περιστατικού στις Αχαρνές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει ένα φάσμα σοβαρών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, λόγω του τρόπου που έπεσε πάνω στα σταθμευμένα οχήματα, καθώς και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, εξαιτίας της επίθεσης με τον λοστό.

Επιπλέον, ο νεαρός άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς χρησιμοποίησε τον λοστό ως μέσο επίθεσης. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του και να αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες των κατηγοριών που του έχουν απαγγελθεί. Η δικαστική διαδικασία θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis