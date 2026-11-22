Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος, πρωταγωνιστής της παράστασης «Νικ Δε Ντικ», μίλησε πρόσφατα για τα χυδαία και ομοφοβικά σχόλια που διαβάζει σχετικά με το έργο. Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θυμό του για αυτές τις αντιδράσεις, οι οποίες συχνά προέρχονται από άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει την παράσταση. Παράλληλα, μοιράστηκε ένα περιστατικό με έναν θεατή που αρνήθηκε να τον χειροκροτήσει και αναφέρθηκε σε προσωπικές του εμπειρίες bullying από τα σχολικά του χρόνια.

Τα ομοφοβικά σχόλια και η απόφαση δημοσιοποίησης

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος δήλωσε στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1 πως τα ομοφοβικά σχόλια που αφορούν την παράσταση τον θυμώνουν πάρα πολύ, ειδικά όταν αυτά γίνονται χωρίς οι σχολιαστές να έχουν δει το έργο. Τόνισε ότι αποφάσισε συνειδητά να δημοσιοποιεί αυτά τα σχόλια.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι κάποιοι μπαίνουν δημόσια κάτω από το προφίλ του και σχολιάζουν χωρίς να τον γνωρίζουν ή να έχουν παρακολουθήσει την παράσταση. Ειδικότερα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κριτική που βασίζεται μόνο σε μία φωτογραφία, στην οποία το μισό του πρόσωπο είναι γυναίκα και το άλλο άντρας, χωρίς να υπάρχει γνώση του ίδιου ή του έργου.

Η κοινωνική οπισθοδρόμηση και το «μένος»

Ο ηθοποιός υπογράμμισε πως ως κοινωνία βρισκόμαστε πολλά βήματα πίσω, ακόμα και από νέα παιδιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, πίσω από αυτά τα σχόλια υπάρχει ένα «μένος».

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος έθεσε ερωτήματα σχετικά με την ένταση αυτού του μένους, αναρωτώμενος αν οι σχολιαστές θα τον έδερναν ή θα τον έφτυναν αν τον έβλεπαν από κοντά. Επίσης, αναρωτήθηκε αν η στάση τους θα άλλαζε αν τους μιλούσε κάποιος ηθοποιός που είναι γνωστός, υποδηλώνοντας ότι «σίγουρα υπάρχουν κάποια τραύματα» πίσω από αυτές τις αντιδράσεις.

Το περιστατικό με τον θεατή

Ο ηθοποιός περιέγραψε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στην παράσταση. Ένας κύριος που είχε έρθει να δει το έργο, όπως είπε, δεν τον κοίταξε ούτε πέντε λεπτά και δεν τον χειροκρότησε καθόλου.

Αυτή η στάση του θεατή χαρακτηρίστηκε από τον Ιωάννη Αθανασόπουλο ως «άρνηση». Αντίθετα, η σύζυγος του εν λόγω κυρίου ήταν πολύ θερμή. Ο ηθοποιός εκτίμησε ότι είτε η παράσταση δεν άρεσε στον κύριο, είτε «έξυσε κάποιο τραύμα» μέσα του. Τόνισε πως «δεν γίνεται να μην δεις αυτή την παράσταση και να μην προβληματιστείς».

Προσωπική ταύτιση και εμπειρία bullying

Ο Ιωάννης Αθανασόπουλος εξομολογήθηκε ότι ταυτίστηκε με το κομμάτι του bullying, το οποίο έχει υποστεί και ο ρόλος που ενσαρκώνει στην παράσταση «Νικ Δε Ντικ».

Μοιράστηκε μια προσωπική του εμπειρία από την παιδική του ηλικία, αναφέροντας ότι όταν ήταν στο σχολείο, είχε κάποια κιλά παραπάνω. Λόγω αυτού, τον αποκαλούσαν «χοντρό» και «μπούλη», λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηριστικά για να περιγράψουν την εμπειρία του.

Με πληροφορίες από: Topontiki