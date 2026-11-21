Οι μαρτυρίες δεκαοκτώ εκ των 22 μαθητών του σχολείου εκπαίδευσης της Ομάδας Υποβρυχίων Καταστροφών για τον θάνατο του Αλέξανδρου Κετίκογλου, την Παρασκευή του Νοέμβρη του 2024, περιγράφουν μια ασυνήθιστα σκληρή και παρατεταμένη δοκιμασία στα ναυαγοσωστικά. Οι συνεκπαιδευόμενοι μιλούν για ένταση, σφιχτές λαβές και επαναλαμβανόμενες καταβυθίσεις, ενώ η ιατροδικαστής που παρέστη στη νεκροψία – νεκροτομή ανέδειξε ισχαιμία στο μυοκάρδιο, χωρίς ευρήματα πνιγμού.

Οι μαρτυρίες των «βατραχανθρώπων»

Στο επίκεντρο των περιγραφών των συνεκπαιδευόμενων βρίσκεται ο βασικός κατηγορούμενος εκπαιδευτής και η συμπεριφορά του απέναντι στον νεαρό καταδρομέα, ο οποίος δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς μία άσκηση. Ένας εκπαιδευόμενος ανέφερε ότι ξεκίνησαν «ναυαγοσωστικά» που είχαν τη μορφή τιμωρίας, περιγράφοντας μία «μάχη» από την προσπάθεια του Κετίκογλου να εκτελέσει την άσκηση. Ο εκπαιδευτής, σε ρόλο ενεργητικού ναυαγού, τον βύθιζε κάτω από την επιφάνεια και τον κρατούσε εκεί πολύ περισσότερο από τον συνηθισμένο χρόνο των 2-3 λεπτών.

Άλλος συνεκπαιδευόμενος δήλωσε ότι «γινόταν ‘πάλη’ στα ναυαγοσωστικά» και πως δεν είχε ξανασυμβεί τέτοιο «καψόνι» με τόση ένταση και επιμονή λόγω ανεπαρκούς επίδοσης, σημειώνοντας ότι εκείνη την ημέρα δεν υπήρχε αξιολόγηση, αλλά προπόνηση. Ένας τρίτος πρόσθεσε ότι ο Αλέξανδρος έχασε τις αισθήσεις του στα χέρια του εκπαιδευτή, τονίζοντας ότι ο τρόπος εκτέλεσης της άσκησης ήταν πολύ πιεστικός σε χρονική διάρκεια και ένταση. Οι «βατράχια» των ΟΥΚ περιγράφουν μία έντονη δοκιμασία που φέρεται να είχε ξεπεράσει κατά πολύ τα συνηθισμένα όρια.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο νεαρός καταδρομέας βρέθηκε σε κατάσταση εξάντλησης και πανικού, αλλά ο εκπαιδευτής συνέχισε τις «πατητές». Ένας εκπαιδευόμενος ανέφερε ότι ο εκπαιδευτής παρίστανε τον ναυαγό που βρισκόταν σε «πανικό» και του έκανε συνεχώς «πατητές», φωνάζοντάς του «με κοροϊδεύεις, θα σου δείξω εγώ πώς είναι να πνίγεσαι κανονικά». Άλλος μαθητής χαρακτήρισε την κατάσταση «υπερβολή», που φαινόταν σαν να είχε γίνει προσωπικό θέμα για τον εκπαιδευτή, με την ένταση και τη διάρκεια να είναι υπερβολική για τον εξουθενωμένο Κετίκογλου. Τέλος, ένας μάρτυρας είδε τον εκπαιδευτή να κρατά τον Κετίκογλου με ναυαγοσωστική λαβή, να του πετάει νερό στο πρόσωπο λέγοντας του να μην υποκρίνεται, ενώ ο Κετίκογλου δεν αντιδρούσε, δείχνοντας να μην έχει τις αισθήσεις του.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστής και τεχνική σύμβουλος της οικογένειας, Αστερία Παπαβδή, δήλωσε ότι το πρώτο και βασικό ερώτημα κατά τη νεκροτομή ήταν εάν ο θάνατος του Αλέξανδρου προήλθε από πνιγμό, καθώς αυτή ήταν η αρχική πληροφορία. Ωστόσο, η μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση των πνευμόνων δεν ανέδειξαν ευρήματα που να συνηγορούν υπέρ αυτού του ενδεχομένου.

Κατά τη μακροσκοπική διερεύνηση στην καρδιά του νεαρού κελευστή εντοπίστηκε αλλοίωση στο μυοκάρδιο, η οποία παρέπεμπε σε οξύ και πρόσφατο συμβάν, με πιθανό ενδεχόμενο την ισχαιμία. Τα αποτελέσματα της περαιτέρω ιστολογικής εξέτασης επιβεβαίωσαν την παρουσία ισχαιμίας σε συγκεκριμένη περιοχή του μυοκαρδίου. Η ιατροδικαστής διευκρίνισε ότι η υπόλοιπη καρδιά παρουσίαζε φυσιολογική εικόνα, χωρίς κανένα υποκείμενο καρδιολογικό νόσημα. Επίσης, καταγράφηκε η παρουσία μυοκαρδιακής γέφυρας στην αριστερή στεφανιαία αρτηρία, την οποία χαρακτήρισε ανατομική παραλλαγή που δεν συνιστά παθολογική κατάσταση ούτε τεκμηριώνει αυτοτελώς αιτία θανάτου. Η ιατροδικαστής απάντησε κατηγορηματικά ότι ο θάνατος δεν μπορεί να αποδοθεί σε προϋπάρχον παθολογικό καρδιολογικό πρόβλημα.

Στο επίκεντρο της ιατροδικαστικής έρευνας βρέθηκαν οι συνθήκες της εκπαίδευσης στην πισίνα και η σωματική καταπόνηση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο νεαρός. Η ιατροδικαστής επικαλείται τις καταθέσεις των συνεκπαιδευομένων, οι οποίοι περιγράφουν ασκήσεις εξαιρετικής έντασης και διάρκειας, που φέρονται να ξεπερνούσαν κατά πολύ τα προβλεπόμενα και συνήθη όρια.

Ο αγώνας των γονέων για δικαίωση

Οι γονείς του Αλέξανδρου Κετίκογλου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για δικαίωση, αναζητώντας απαντήσεις για όσα εκτυλίχθηκαν εκείνη την ημέρα στην πισίνα. Επιμένουν πως οι συνθήκες του θανάτου του πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος, χωρίς να μείνει κανένα ερώτημα αναπάντητο. Η μητέρα του Αλέξανδρου, παρά τον ανείπωτο πόνο της, ξεκαθαρίζει πως η τραγωδία δεν έχει κλονίσει την περηφάνεια της για τα ΟΥΚ, ούτε την πίστη της στην επιλογή των νέων ανθρώπων να ακολουθήσουν αυτόν τον απαιτητικό δρόμο.

«Εμείς ήμασταν πολύ περήφανοι και είμαστε περήφανοι για τα ΟΥΚ. Ξέρουμε ότι είναι ακριβώς αυτό που λέει και η ίδια η λέξη: επίλεκτη ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όταν ερωτήθηκε αν θα παρότρυνε και άλλους γονείς να στηρίξουν τα παιδιά τους σε αυτή τη διαδρομή, η απάντησή της ήταν «Φυσικά. Για μένα η περίπτωση του παιδιού μου είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Βρέθηκε κάποιος που του έκοψε το νήμα της ζωής. Δεν θέλω να υπάρξουν άλλοι. Γι’ αυτό φωνάζουμε».

Η μητέρα θυμάται τη στιγμή που πληροφορήθηκε για «σοβαρό ατύχημα» την Παρασκευή μεσημέρι, από τον διοικητή της σχολής. Έφτασε στο νοσοκομείο και, όπως περιγράφει, «χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν το περίμενα με τίποτα. Ούτε καν το φανταζόμουν. Καμία μάνα δεν πρέπει να βλέπει το παιδί της έτσι. Καμία μάνα δεν μπορεί να βλέπει το παιδί της έτσι, νεκρό». Ο πατέρας του Αλέξανδρου περιγράφει τον αγώνα που δίνει η οικογένεια για να αναδειχθούν οι ευθύνες για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από: megatv.com, megatv.com, megatv.com