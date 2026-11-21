Ένοχος για εμπρησμό από πρόθεση και καταστροφές διά της πρόκλησης πυρκαγιάς κρίθηκε χθες Παρασκευή ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ, ένας 30χρονος Αμερικανός, στην κατάληξη της δεύτερης δίκης του. Ο νεαρός κατηγορήθηκε για την πρόκληση μιας από τις πιο φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων στις αρχές του 2025. Η ποινή του, η οποία αναμένεται να απαγγελθεί το προσεχές διάστημα, μπορεί να φτάσει έως και τα 40 χρόνια κάθειρξης.

Η ετυμηγορία και η δεύτερη δίκη

Η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας μακράς διαδικασίας, καθώς στην πρώτη δίκη το σώμα των ενόρκων δεν είχε καταφέρει να καταλήξει σε κοινή ετυμηγορία. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες που τον βάραιναν. Ο μέχρι πρότινος οδηγός της Uber, ο οποίος είναι 30 ετών, αναμένει πλέον την απαγγελία της ποινής του.

Η υπόθεση απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη, καθώς η πυρκαγιά είχε τραγικές συνέπειες. Ο πατέρας του Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ, όπως αναφέρθηκε, βίωσε μια βαθιά οδυνηρή στιγμή στο άκουσμα της ετυμηγορίας, καθώς κανένας γονιός δεν μπορεί εύκολα να αντέξει μια τέτοια είδηση για τον γιο του.

Η φονική πυρκαγιά του 2025

Ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε τη φωτιά που ξεκίνησε τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς του 2025. Αρχικά, οι πυροσβέστες είχαν την εντύπωση ότι την είχαν σβήσει εντελώς. Ωστόσο, η φωτιά αναζωπυρώθηκε και μετατράπηκε την 7η Ιανουαρίου του ίδιου έτους σε ένα τερατώδες μέτωπο.

Το μέτωπο αυτό σάρωσε το πλούσιο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς του Λος Άντζελες, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και, κυρίως, τον θάνατο 12 ανθρώπων. Η τραγωδία αυτή συγκαταλέγεται στις πιο φονικές πυρκαγιές που έπληξαν ποτέ την περιοχή του Λος Άντζελες.

Η έρευνα και τα στοιχεία

Παρά την ετυμηγορία, η έρευνα για την υπόθεση ουδέποτε επέτρεψε να βρεθούν αδιάσειστες αποδείξεις ότι ο κ. Ρίντερκνεχτ όντως προκάλεσε τη φωτιά. Ωστόσο, δεδομένα που αντλήθηκαν από το τηλέφωνό του έδειξαν ότι βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η αρχική εστία της πυρκαγιάς.

Στην πρώτη δίκη, ο κατήγορος είχε παρουσιάσει τον νεαρό ως ένα άτομο που διακατεχόταν από οργή εναντίον της καπιταλιστικής κοινωνίας. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Τζόναθαν Ρίντερκνεχτ φέρεται να ήθελε να κάψει μια συνοικία πλουσίων, στην οποία μάλιστα είχε ζήσει για ένα διάστημα.

Το Πασίφικ Παλισέιντς και οι εκτεταμένες ζημιές

Η συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς είναι γνωστή για τον πλούτο της και φιλοξενεί διάφορους διάσημους. Είναι γεμάτη κύριες και εξοχικές κατοικίες, οι οποίες έχουν αξία εκατομμυρίων δολαρίων και προσφέρουν θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η καταστροφή του Ιανουαρίου του 2025 προκάλεσε ζημιές που ανήλθαν σε εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά θεωρείται μία από τις πιο ακριβές καταστροφές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά από τα ακίνητα που επλήγησαν ήταν ασφαλισμένα, γεγονός που αύξησε το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων και των αναγκαίων αποκαταστάσεων.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση του κ. Ρίντερκνεχτ είχε μια διαφορετική προσέγγιση. Τον παρουσίασε ως έναν «καλό σαμαρείτη», ο οποίος είχε κάνει επανειλημμένες κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για να ειδοποιήσει για την αρχική φωτιά. Η υπεράσπιση απέδωσε τις φλόγες σε πυροτεχνήματα, υποστηρίζοντας ότι αυτά ήταν η πραγματική αιτία της πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Topontiki