Μία μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, οδήγησε στην ολοσχερή καταστροφή ενός νεοκλασικού κτιρίου στην πλατεία Μώλου, στην Κορώνη Μεσσηνίας. Οι φλόγες τύλιξαν γρήγορα το οίκημα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπήρχαν άτομα εντός του κτιρίου την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, γεγονός που απέτρεψε πιθανές τραγωδίες.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι ζημιές

Η φωτιά ξεκίνησε από τον όροφο του νεοκλασικού κτιρίου, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Λόγω των εκτεταμένων ξύλινων κατασκευών που διέθετε το οίκημα, οι φλόγες επεκτάθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, καλύπτοντας ολόκληρο το κτίριο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ένταση της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της στέγης του κτιρίου. Επιπλέον, η φωτιά δεν περιορίστηκε στον όροφο, αλλά επεκτάθηκε και στο ισόγειο, όπου λειτουργούσε καφετέρια, προκαλώντας και εκεί σημαντικές καταστροφές.

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στο σημείο έφτασαν αρχικά πυροσβεστικές δυνάμεις από το Πεταλίδι, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα τις προσπάθειες κατάσβεσης. Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν και μεγαλύτερα πυροσβεστικά οχήματα.

Τα ενισχυτικά οχήματα προήλθαν από την Καλαμάτα, χρειάστηκαν ωστόσο περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στην περιοχή λόγω της απόστασης. Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν μεγάλης κλίμακας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Πλέον, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την προστασία των γειτονικών κτισμάτων, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα πυκνοδομημένο σημείο της Κορώνης. Τα κτίρια στην περιοχή βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά την επέκταση της φωτιάς σε αυτά έναν υπαρκτό κίνδυνο.

Χαρακτηριστικά της περιοχής και μέτρα ασφαλείας

Η περιοχή της πλατείας Μώλου στην Κορώνη, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση. Τα κτίρια είναι χτισμένα σε πολύ μικρή απόσταση το ένα από το άλλο, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των φλογών σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής, έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων και την ασφάλεια των επιχειρούντων δυνάμεων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειές τους με αμείωτο ρυθμό. Στόχος τους είναι ο πλήρης έλεγχος της φωτιάς και η αποτροπή της επέκτασής της σε άλλα κτίρια, προστατεύοντας έτσι την περιουσία των κατοίκων της Κορώνης.

Δεν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις πληροφορίες είναι ότι δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο νεοκλασικό κτίριο την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις αρχές, προσφέροντας μία ανακούφιση εν μέσω της καταστροφής.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ούτε και για τραυματισμούς, κάτι που αποτελεί θετικό στοιχείο στην όλη υπόθεση. Οι πυροσβέστες επικεντρώθηκαν στην κατάσβεση και την προστασία των γύρω κτισμάτων, χωρίς να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν την επιπλέον πρόκληση της διάσωσης ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Newsit