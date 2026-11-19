Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» καταγγέλλουν προκλητική στάση και εκφοβισμό από την αστυνομία σε βάρος φοιτήτριας που μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δέχθηκε χτυπήματα με γκλοπ από άνδρα των ΜΑΤ μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο και εισήχθη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για παρουσία αστυνομικών στον χώρο του νοσοκομείου, φωτογράφιση ιατρικών δεδομένων και απόπειρα εκφοβισμού της τραυματισμένης φοιτήτριας.

Η μεταφορά της φοιτήτριας στο «Γεννηματάς»

Η φοιτήτρια προσκομίστηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, αμέσως μετά τη διαδήλωση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Όπως αναφέρει η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, η νεαρή διαδηλώτρια έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτές οι κακώσεις προήλθαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από πολλαπλά χτυπήματα στο κρανίο και το σώμα της από αστυνομικό.

Μετά την αρχική εξέταση, η φοιτήτρια εισήχθη στη Β’ Χειρουργική κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω παρακολούθηση και νοσηλεία. Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, κάνοντας λόγο για πολλαπλά χτυπήματα που οδήγησαν στην εισαγωγή της.

Φωτογράφιση ιατρικών δεδομένων

Κατά τη διαδικασία εισαγωγής της φοιτήτριας στο νοσοκομείο, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, σημειώθηκε ένα περιστατικό που καταγγέλλεται από τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, στον χώρο του ακτινολογικού, ένας άνδρας άγνωστων στοιχείων φέρεται να φωτογράφισε τα παραπεμπτικά της φοιτήτριας, καθώς και τον φάκελο εισαγωγής της. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με την Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή ΓΝΑ Γεννηματάς, καταστρατηγεί κάθε έννοια ιατρικού απορρήτου.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η φωτογράφιση ιατρικών δεδομένων από ασφαλίτες ή οποιονδήποτε άλλο, συνιστά σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων της ασθενούς. Η παρουσία αγνώστων προσώπων που προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες εντός του νοσοκομειακού χώρου αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της καταγγελίας τους.

Επίσκεψη και απειλές στην κλινική

Την επόμενη ημέρα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, άνδρες της ασφάλειας επισκέφτηκαν τη φοιτήτρια στην κλινική όπου νοσηλευόταν. Οι άνδρες αυτοί, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, ζήτησαν επίμονα την κατάθεσή της. Η δικηγόρος της τραυματίας κατήγγειλε ότι η φοιτήτρια απειλήθηκε πως αν δεν καταθέσει, θα έπρεπε να μεταφερθεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ).

Αυτή η ενέργεια χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους ως εκφοβισμός και παρενόχληση ενός τραυματισμένου ανθρώπου, ο οποίος μάλιστα έφερε διάσειση. Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή ΓΝΑ Γεννηματάς καταδικάζει την πίεση που ασκήθηκε στη φοιτήτρια, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ανάρρωσης.

Οι καταγγελίες των εργαζομένων του «Γεννηματάς»

Στην ανακοίνωσή της, η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή ΓΝΑ Γεννηματάς εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για μια σειρά ενεργειών. Καταγγέλλουν καταρχήν την παρουσία της αστυνομίας εντός του νοσοκομείου τους, θεωρώντας την απαράδεκτη. Επιπλέον, καταδικάζουν τη φωτογράφιση ιατρικών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι αυτό παραβιάζει κάθε έννοια ιατρικού απορρήτου, ανεξάρτητα από το ποιος προέβη στην ενέργεια.

Τέλος, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν τον εκφοβισμό και την παρενόχληση που υπέστη η τραυματισμένη φοιτήτρια από την αστυνομία. Τονίζουν ότι η συμπεριφορά αυτή απέναντι σε έναν άνθρωπο με διάσειση είναι απαράδεκτη και απαιτούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενών και του ιατρικού απορρήτου.

Με πληροφορίες από: Topontiki