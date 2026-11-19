Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν άμεσα σε σημαντικές εργασίες αντικατάστασης αγωγών φυσικού αερίου εντός του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από τη διενέργεια ενδελεχών τεχνικών ελέγχων, οι οποίοι ανέδειξαν συγκεκριμένα προβλήματα στις συγκολλήσεις του υφιστάμενου δικτύου. Οι παρεμβάσεις, που αφορούν ένα τμήμα περίπου 65 μέτρων αγωγών, αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ορθής λειτουργίας.

Τα ευρήματα των τεχνικών ελέγχων

Στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης και ελέγχου των υποδομών, πραγματοποιήθηκαν τεχνικοί έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου που τροφοδοτεί το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, εντοπίστηκαν προβλήματα σε συγκεκριμένα σημεία των συγκολλήσεων των αγωγών. Αυτά τα ευρήματα κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για άμεσες διορθωτικές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του συστήματος.

Παρά την αποκάλυψη των προβλημάτων στις συγκολλήσεις, οι ίδιοι οι τεχνικοί έλεγχοι κατέδειξαν με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται κίνδυνος διαρροής φυσικού αερίου. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα καθησυχαστικό, καθώς σημαίνει ότι, τη δεδομένη στιγμή, δεν υπάρχει άμεση απειλή για την ασφάλεια των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των λοιπών εργαζομένων που βρίσκονται εντός του σχολικού συγκροτήματος. Η απουσία κινδύνου διαρροής επιτρέπει την προγραμματισμένη εκτέλεση των εργασιών χωρίς την επιβολή έκτακτων μέτρων.

Άμεση έναρξη των εργασιών αντικατάστασης

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ανταποκρινόμενες στα ευρήματα των ελέγχων, προχωρούν με ταχύτητα στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών αντικατάστασης. Η έναρξη των παρεμβάσεων έχει οριστεί για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνεται στην επίλυση του ζητήματος. Η άμεση έναρξη των εργασιών έχει ως στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της πλήρους λειτουργικότητας και ασφάλειας του δικτύου.

Οι εν λόγω εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση ενός συγκεκριμένου τμήματος των αγωγών φυσικού αερίου. Το μήκος του τμήματος που θα αντικατασταθεί ανέρχεται σε περίπου 65 μέτρα. Αυτό το κομμάτι του δικτύου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με το μεγάλο λεβητοστάσιο του σχολικού συγκροτήματος. Το μεγάλο λεβητοστάσιο αποτελεί την κεντρική μονάδα για την παροχή θέρμανσης και την τροφοδοσία με φυσικό αέριο στις εγκαταστάσεις, καθιστώντας την αποκατάσταση των αγωγών του ύψιστης σημασίας.

Δοκιμαστική λειτουργία και μελλοντικές ενέργειες

Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης των αγωγών στο μεγάλο λεβητοστάσιο, υπάρχουν και εξελίξεις που αφορούν το μικρότερο λεβητοστάσιο του συγκροτήματος. Από την επόμενη εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί να τεθεί δοκιμαστικά σε λειτουργία το μικρό λεβητοστάσιο. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων θέρμανσης και παροχής φυσικού αερίου.

Η δοκιμαστική λειτουργία του μικρού λεβητοστασίου θα επιτρέψει στους τεχνικούς να αξιολογήσουν την απόδοσή του και να διασφαλίσουν ότι πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας πριν από την πλήρη ένταξή του στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε εγρήγορση, παρακολουθώντας στενά τόσο την πρόοδο των εργασιών αντικατάστασης όσο και τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής λειτουργίας, με απώτερο στόχο την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των συστημάτων φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Με πληροφορίες από: Topontiki