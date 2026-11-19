Ο ΕΣΑΚΕ βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης σημαντικών αλλαγών στους κανονισμούς που διέπουν τον αριθμό των Ελλήνων παικτών στα ρόστερ των ομάδων της Stoiximan GBL. Οι «ζυμώσεις» που λαμβάνουν χώρα αφορούν την πλήρη αναμόρφωση των υφιστάμενων κανόνων, με στόχο την εφαρμογή τους από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των ξένων αθλητών και στην κατάργηση της υποχρέωσης για συγκεκριμένο αριθμό Ελλήνων παικτών.

Οι τρέχοντες κανονισμοί και οι προηγούμενες προσπάθειες

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, είναι απαραίτητο να υπάρχουν τουλάχιστον έξι Έλληνες παίκτες στο ενεργό ρόστερ για κάθε αναμέτρηση της Stoiximan GBL. Αυτή η διάταξη προϋποθέτει ταυτόχρονα την παρουσία έξι ξένων αθλητών στις ομάδες, δημιουργώντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στον καταρτισμό των ρόστερ.

Πριν από την έναρξη της τρέχουσας σεζόν, είχε γίνει μια προσπάθεια από ορισμένες ΚΑΕ να περάσει τροπολογία που θα επέτρεπε τη συμμετοχή επτά ξένων παικτών στο πρωτάθλημα και σε κάθε αγώνα της Stoiximan GBL. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση δεν έλαβε την έγκριση ούτε του ΕΣΑΚΕ, ούτε της ΕΟΚ, ενώ δεν υποστηρίχθηκε ούτε από τον Γιάννη Βρούτση, ο οποίος δεν τάχθηκε υπέρ μιας τέτοιας προοπτικής.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ανάγκη εναρμόνισης

Η υφιστάμενη συμφωνία για τους έξι Έλληνες παίκτες στο πρωτάθλημα αποτελεί αποκλειστικά μια συμφωνία μεταξύ των ΚΑΕ της Stoiximan GBL και δεν βασίζεται σε κάποια νομοθετική διάταξη. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατοχυρώνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αθλητών.

Βάσει αυτών των δεδομένων, έχει ξεκινήσει μια έντονη «ζύμωση» εντός της λίγκας, με σκοπό οι κανονισμοί της Stoiximan GBL να εναρμονιστούν πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί εργαζομένων. Ο στόχος είναι να μην αποκλείεται κανένας από την εργασία του λόγω της εθνικότητάς του, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στη χρήση ενός αθλητή από κράτος μέλος της Ε.Ε., απλά επειδή δεν είναι Έλληνας.

Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών

Εάν αυτή η συζήτηση μετουσιωθεί σε επίσημη πρόταση και τελικά εγκριθεί, η κάθε ομάδα θα αποκτήσει την ελευθερία να επιλέγει τον αριθμό των Ελλήνων και των ξένων παικτών που θα εντάξει στο ρόστερ της. Αυτό θα σημάνει το τέλος του ισχύοντος περιορισμού των έξι ξένων και των έξι Ελλήνων παικτών, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις ΚΑΕ.

Πρόκειται για ένα θέμα που έχει τεθεί επί τάπητος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η υπόθεση έφτασε σε υψηλό επίπεδο, με τον κύριο Βρούτση να παραπέμπει τις ομάδες του πρωταθλήματος στον ΠΣΑΚΚ (Σύνδεσμο Καλαθοσφαιριστών) για περαιτέρω διαβούλευση.

Το παράδειγμα του ποδοσφαίρου και οι ακραίες προοπτικές

Αυτή η πιθανή αλλαγή στους κανονισμούς της Stoiximan GBL αποτελεί ένα μέτρο παρόμοιο με αυτά που ισχύουν ήδη στο ποδόσφαιρο της χώρας μας. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν διαχωρισμοί ανάμεσα σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς παίκτες, επιτρέποντας στις ομάδες να στελεχώνουν τα ρόστερ τους χωρίς περιορισμούς εθνικότητας.

Στην περίπτωση που κάποια ομάδα το επιθυμήσει και η προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των ΚΑΕ λυθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα να αγωνιστεί χωρίς κανέναν απολύτως Έλληνα μπασκετμπολίστα. Αυτό αναδεικνύει το εύρος των αλλαγών που βρίσκονται υπό συζήτηση και την πιθανή ριζική αναμόρφωση του τοπίου στο ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko