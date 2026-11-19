Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας στον 63χρονο δράστη της γυναικοκτονίας που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) στην περιοχή της Ακρόπολης. Ο άνδρας ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη σύζυγό του, η οποία βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά τους στην οδό Αίθρας, στο Θησείο.

Η ποινική δίωξη και η ομολογία

Ο 63χρονος, συνταξιούχος ασφαλιστής αυτοκινήτων, παραπέμφθηκε σε ανακριτή μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης. Εκτιμάται ότι είναι πιθανόν να ζητήσει και να λάβει προθεσμία, προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειάς του.

Ο δράστης ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές, καλώντας το 100 λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Στην τηλεφωνική επικοινωνία φέρεται να ανέφερε: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου και δεν έχει τις αισθήσεις της». Αρχικά προσήχθη και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα σοκαριστική εικόνα για τον θάνατο της 61χρονης, η οποία ήταν συνταξιούχος υπάλληλος του ΟΤΕ. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο διαμέρισμα διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές κακώσεις στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός της, εκτεταμένους μώλωπες, καθώς και τραύματα στην περιοχή του θώρακα. Επίσης, εντοπίστηκαν σπασμένα πλευρά και παλαιότερες κακώσεις.

Ως αιτία θανάτου θεωρείται ο στραγγαλισμός, καθώς στον λαιμό της εντοπίστηκαν χαρακτηριστικά σημάδια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 63χρονος φέρεται να έπνιξε τη σύζυγό του, ενώ εκτιμάται ότι της έκλεισε το στόμα, την καταπλάκωσε με το σώμα του και την στραγγάλισε με τα χέρια του. Τα ευρήματα αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης που φέρεται να δέχθηκε, με τον θάνατό της να χαρακτηρίζεται μαρτυρικός.

Οι ισχυρισμοί του δράστη

Ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε τη σύζυγό του στο στήθος, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο έδαφος και να χάσει τις αισθήσεις της. Ισχυρίστηκε συγκεκριμένα: «Την χτύπησα στο στήθος και έπεσε κάτω. Έμεινε αναίσθητη. Το τελευταίο διάστημα είχε ψυχολογικά προβλήματα, με πολλές εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα».

Σε σχέση με τα τραύματα της 61χρονης, ο δράστης φέρεται να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι οι κακώσεις στην περιοχή των πλευρών προκλήθηκαν κατά την προσπάθειά του να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Υποστήριξε ότι επιχείρησε να την επαναφέρει στη ζωή όταν εκείνη έχασε τις αισθήσεις της. Ωστόσο, τα στοιχεία της υπόθεσης δείχνουν ότι πριν από τον στραγγαλισμό είχε προηγηθεί άγριος ξυλοδαρμός της 61χρονης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όταν οι αστυνομικοί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, στο Θησείο, μετά το τηλεφώνημα του 63χρονου, διαπίστωσαν ότι η 61χρονη δεν είχε σφυγμό και ήταν ήδη νεκρή. Ο σύζυγός της παρέμενε στο διαμέρισμα και δεν είχε επιχειρήσει να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ο 63χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές αρχές περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα, όπου και ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του. Ο ιατροδικαστής μετέβη στο διαμέρισμα περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα για την πρώτη εξέταση. Γείτονες του ζευγαριού, από την πλευρά τους, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί εντάσεις ή περιστατικά βίας μεταξύ τους στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki