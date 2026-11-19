Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν στην σύλληψη ενός 12χρονου και ενός 21χρονου στην περιοχή του Κολωνού, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, μετά από έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες μέσα στο αυτοκίνητο. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του 12χρονου.

Ο εντοπισμός και ο έλεγχος στον Κολωνό

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή του Κολωνού. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους, παρατήρησαν ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι. Η συμπεριφορά των επιβαινόντων κρίθηκε ύποπτη από τους αστυνομικούς, γεγονός που τους οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσουν σε έλεγχο του οχήματος και των ατόμων.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό του αυτοκινήτου για να σταματήσει, προκειμένου να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι πίσω από το τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ο 12χρονος ανήλικος, μια αποκάλυψη που προκάλεσε άμεσα την προσοχή των αρχών.

Τα ευρήματα εντός του οχήματος

Μετά την ακινητοποίηση του οχήματος και την ταυτοποίηση του οδηγού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς και εξοπλισμός που σχετίζεται με τη χρήση τους.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν 407 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε άμεσα. Επιπλέον, εντός του οχήματος βρέθηκε και ένας τρίφτης, αντικείμενο που συχνά χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της κάνναβης. Τα ευρήματα αυτά ενίσχυσαν τις υποψίες των αρχών για κατοχή και πιθανή διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Αμέσως μετά τον εντοπισμό των ναρκωτικών ουσιών και του τρίφτη, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 12χρονου οδηγού όσο και του 21χρονου συνεπιβάτη. Και οι δύο κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών, με τη δικογραφία να σχηματίζεται εις βάρος τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, όπου και ξεκίνησε η διαδικασία για τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα διερευνήσουν περαιτέρω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος οδηγούσε το όχημα και μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες.

Δικογραφία και για τους γονείς του ανηλίκου

Πέρα από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ο 12χρονος και ο 21χρονος, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των γονέων του ανηλίκου. Η δικογραφία αυτή αφορά την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η κατηγορία αυτή υπογραμμίζει την ευθύνη των γονέων για την επιτήρηση και την ανατροφή των παιδιών τους, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ανήλικοι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, καθώς οι γονείς θα κληθούν να λογοδοτήσουν για την έλλειψη εποπτείας του 12χρονου παιδιού τους.

Με πληροφορίες από: Newsit