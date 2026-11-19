Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, συνελήφθη στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Πρόκειται για έναν νεαρό από τη Γουινέα, ηλικίας 19 ή 20 ετών, ο οποίος καταζητούνταν από τις ελληνικές αρχές. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη (18/11) το μεσημέρι, έπειτα από πολυήμερες έρευνες και στενή συνεργασία των ελληνικών και γαλλικών αρχών. Ο νεαρός αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα, καθώς η σύλληψή του έγινε μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος.

Η σύλληψη και η διεθνής συνεργασία

Ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη σε μια κωμόπολη κοντά στο Στρασβούργο, όπου διέμενε στην οικία ενός φίλου του. Οι ελληνικές αρχές, έχοντας εντοπίσει το τηλέφωνό του, διαβίβασαν τα σχετικά στοιχεία στις γαλλικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη.

Η επιχείρηση σύλληψης ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του ελληνικού τμήματος Ανθρωποκτονιών και των γαλλικών αρχών, με τη συνδρομή του ελληνικού FBI. Το ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί από προχθές, ενώ ο ύποπτος φέρεται να είχε αλλάξει κινητά τηλέφωνα στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση

Οι αρχές είχαν στη διάθεσή τους σημαντικά στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του νεαρού ως βασικού υπόπτου. Μεταξύ αυτών ήταν βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί να αφήνει τη βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης.

Επιπλέον, ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε από αποτύπωμά του που εντοπίστηκε σε σακούλα, εντός της οποίας είχε τοποθετηθεί η σορός της Αραμάτα. Ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον ίδιο ήταν και η κατάθεση συγκατοίκου του, ο οποίος είχε αναφέρει ότι από το δωμάτιο του υπόπτου έβγαινε έντονη δυσοσμία.

Ο 19χρονος ή 20χρονος ταυτοποιήθηκε επίσης μέσω οπτικού υλικού που τον δείχνει να εγκαταλείπει τη βαλίτσα, καθώς και από άλλα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Οι τελευταίες στιγμές της Αραμάτα και η διαφυγή

Η άτυχη Αραμάτα, καταγόμενη από την Μπουρκίνα Φάσο, καταγράφηκε για τελευταία φορά σε βίντεο ντοκουμέντο το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου. Εκείνη τη βραδιά, φαινόταν να περπατά μαζί με τον ύποπτο και να μπαίνει στην πολυκατοικία όπου διέμενε ο ίδιος στον Άγιο Παντελεήμονα.

Την 29η Οκτωβρίου 2026, ημέρα εξαφάνισης της 24χρονης, το οπτικό υλικό δείχνει τον ύποπτο να την παραλαμβάνει από την οδό Λιοσίων και να κατευθύνονται μαζί στο κοινόβιο διαμέρισμα, το οποίο μοιραζόταν με άλλους τρεις άνδρες, επίσης από χώρες της Αφρικής. Μετά από μέρες, η βαλίτσα με τη σορό της εντοπίστηκε ακριβώς έξω από την πολυκατοικία.

Από το υλικό προκύπτει επίσης ότι ο ύποπτος καθάρισε τον χώρο, καθώς απεικονίζεται να σφουγγαρίζει την πολυκατοικία από πάνω μέχρι κάτω, σε μια προσπάθεια να απομακρύνει πτωματικά υγρά που διέρρευσαν κατά τη μεταφορά της βαλίτσας. Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο νεαρός φέρεται να πήρε το πρώτο αεροπλάνο και να εξαφανίστηκε, προσπαθώντας να κρυφτεί στη Γαλλία.

Το Δράμα της οικογένειας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Αραμάτα ζούσε στην Ελλάδα με σκοπό να μαζέψει χρήματα και φιλοξενούνταν στην Κυψέλη από έναν Καμερουνέζο φίλο της. Η οικογένειά της στην πατρίδα της έχει βυθιστεί στο πένθος.

Η μητέρα της, συντετριμμένη, ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού της. Εξέφρασε την επιθυμία να έρθει στην Ελλάδα με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης και της πρεσβείας της Μπουρκίνα Φάσο, προκειμένου να δει τη σορό της κόρης της πριν την κηδεία.

Παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση που είχε αναπτύξει η Αραμάτα με τον 19χρονο ή 20χρονο ύποπτο, καθώς και τους λόγους για τους οποίους οι δυο τους εμφανίζονται να ανεβαίνουν μαζί στο κτίριο το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit