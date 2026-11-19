Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην υπόθεση του θανάτου της διασώστριας Βάγγυς Ζαγοριανού στη Σύρο, καθώς ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να αποφυλακιστεί. Η προσωρινή του κράτηση πρόκειται να αντικατασταθεί από περιοριστικούς όρους, οι οποίοι θα προβλέπουν την υποχρεωτική παραμονή του στην κατοικία του, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να μεταβάλει το καθεστώς κράτησής του, το οποίο είχε οριστεί με προηγούμενη δικαστική απόφαση.

Η επικείμενη αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους

Ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Βάγγυς Ζαγοριανού στην Άνω Σύρο αναμένεται να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από το Cyclades24, η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου θα αντικατασταθεί από περιοριστικούς όρους, οι οποίοι θα προβλέπουν την υποχρεωτική παραμονή του στην κατοικία του, υπό ηλεκτρονική επιτήρηση με το γνωστό «βραχιολάκι», έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί οι επιμέρους όροι που θα επιβληθούν στον κατηγορούμενο, ούτε το σκεπτικό στο οποίο θα βασιστεί η αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επικείμενη αποφυλάκιση, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των νέων όρων.

Το ιστορικό της προφυλάκισης

Ο 41χρονος είχε οδηγηθεί στη φυλακή με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί έπειτα από διαφωνία που είχε προκύψει μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα σχετικά με την προσωρινή κράτησή του. Η διαφωνία αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να παραμείνει αρχικά σε κατ’ οίκον περιορισμό, μέχρι να αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για την περαιτέρω πορεία της κράτησής του.

Η απόφαση που ακολούθησε οδήγησε στην προφυλάκισή του, ενώ πλέον αναμένεται νέα μεταβολή του καθεστώτος κράτησής του. Η αρχική προφυλάκιση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, και η τωρινή εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην πορεία της υπόθεσης.

Ερωτήματα για νέα στοιχεία στη δικογραφία

Παράλληλα με την επικείμενη αποφυλάκιση, παραμένει άγνωστο εάν αυτή συνδέεται με νέα στοιχεία που ενδεχομένως να έχουν προκύψει στη δικογραφία. Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πληροφόρηση για ενδεχόμενα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ή την εξέταση επικοινωνιών, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν επηρεάσει τη δικαστική αξιολόγηση.

Ειδικότερα, δεν έχει διευκρινιστεί εάν τέτοια στοιχεία έχουν επηρεάσει τη δικαστική κρίση που οδήγησε στην απόφαση για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης. Η απουσία επίσημων ανακοινώσεων σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης αφήνει ανοιχτά ερωτήματα ως προς τους λόγους αυτής της μεταβολής.

Η πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Η υπόθεση του θανάτου της Βάγγυς Ζαγοριανού έχει απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία της Σύρου, προκαλώντας παράλληλα ενδιαφέρον σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Η ολοκλήρωση της έρευνας και η αξιολόγηση όλων των στοιχείων αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών. Όσον αφορά τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, δεν αποκλείεται η δίκη σε πρώτο βαθμό να πραγματοποιηθεί εντός του 2027, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis