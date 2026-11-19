Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, ο καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στο Θησείο. Ο συλληφθείς, ηλικίας 63 ετών, οδηγήθηκε γύρω στις 19:00 στο γραφείο του εισαγγελέα και στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, απ' όπου αναμένεται να πάρει προθεσμία. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της 61χρονης Μαρίνας, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι που ζούσε με τον άνδρα της.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα, όταν ο 63χρονος άνδρας επικοινώνησε ο ίδιος τηλεφωνικά με την Άμεση Δράση. Από το διαμέρισμα όπου διέμενε με τη σύζυγό του, στην οδό Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου κοντά στην Ακρόπολη, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι η 61χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή, καθώς δεν είχε σφυγμό και δεν παρουσίαζε σημεία ζωής. Η γυναίκα ήταν μελανιασμένη από το ξύλο σε όλο της το σώμα, ενώ ορισμένα σημάδια φέρονται να έμοιαζαν παλαιότερα, ένα στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές.

Η ομολογία του δράστη και τα ευρήματα της νεκροτομής

Ο 63χρονος, συνταξιούχος ασφαλιστής, προσήχθη αρχικά και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, το τελευταίο διάστημα η γυναίκα είχε ψυχολογικά προβλήματα, με έντονες εκρήξεις θυμού και ξεσπάσματα. Ισχυρίστηκε ότι είχαν πάει και σε ψυχίατρο.

Ο άνδρας ανέφερε μεταξύ άλλων πως «την χτύπησα στο στήθος και έπεσε κάτω. Έμεινε αναίσθητη» και συνελήφθη από τις αρχές χωρίς να φέρει κάποια αντίσταση. Τα ευρήματα της νεκροτομής έδειξαν ότι ο θάνατος της 61χρονης προήλθε από στραγγαλισμό. Παράλληλα, εντοπίστηκαν κακώσεις στον θώρακα και στα πλευρά, μώλωπες στο πρόσωπο και στο σώμα, καθώς και παλαιότερες αμυχές στα χέρια της.

Η μαρτυρία της αδερφής της άτυχης Μαρίνας

Συγκλονίζουν τα λόγια της αδελφής της 61χρονης Μαρίνας, της κ. Βασιλικής, η οποία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια. Η κ. Βασιλική ανέφερε ότι ειδοποιήθηκαν από την αστυνομία και περιέγραψε μια γυναίκα που τα τελευταία χρόνια είχε απομονωθεί και αντιμετώπιζε έντονες φοβίες. Οι δύο αδελφές είχαν μεγαλώσει στο Θησείο.

Όπως αποκάλυψε, η ψυχολογική κατάσταση της Μαρίνας είχε επιβαρυνθεί σημαντικά μετά από μια διάρρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι της, με αποτέλεσμα να έχει κλειστεί μέσα στο σπίτι και να έχει χάσει πολλά κιλά. Η αδελφή της είχε αποχωρήσει από την εργασία και περίμενε να συνταξιοδοτηθεί, ενώ πέρυσι είχαν χάσει και τη μητέρα τους.

Ερωτήματα για τη σχέση του ζευγαριού

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά της αδερφής της Μαρίνας στον φόβο που, όπως είπε, διακατείχε την 61χρονη σχετικά με τον γάμο της. «Φοβόταν μήπως ο άντρας της την αφήσει. Μας έπαιρνε τηλέφωνο και λέει “Πες του μην μ’ αφήσει”», σημείωσε η κ. Βασιλική, προσθέτοντας ότι η Μαρίνα τον αγαπούσε πάρα πολύ.

Ωστόσο, η οικογένεια δεν είχε αντιληφθεί περιστατικά βίας μεταξύ του ζευγαριού. Η κ. Βασιλική διευκρίνισε ότι η Μαρίνα δεν ήταν ευτυχισμένη μετά από αυτό που της είχε συμβεί και ότι κάποιος ψυχίατρος της είχε δώσει χάπια, χωρίς όμως να γνωρίζει αν τα έπαιρνε. Η ίδια είχε προτείνει πολλές φορές να νοσηλευτεί σε κάποια κλινική, αλλά η Μαρίνα δεν ήθελε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis