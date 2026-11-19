Μια απίστευτη υπόθεση που αφορά την αγοραπωλησία βρέφους έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Πύργου Ηλείας. Βιολογικοί γονείς φέρονται να παρέδωσαν το 10 μηνών παιδί τους σε άλλο ζευγάρι, έναντι του ποσού των 3.500 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα χρήματα αυτά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός αυτοκινήτου, ενώ η καταγγελία για το περιστατικό έγινε πριν από λίγες ημέρες.

Η καταγγελία της 44χρονης μητέρας

Την υπόθεση φέρεται να κατήγγειλε η 44χρονη βιολογική μητέρα του βρέφους, δίνοντας στοιχεία για τα όσα συνέβησαν στον Πύργο. Η ίδια ανέφερε πως ο σύζυγός της πήρε το παιδί και το πούλησε σε μια άλλη οικογένεια για το προαναφερθέν ποσό των 3.500 ευρώ. Στη συνέχεια, τα χρήματα αυτά φέρεται να μετατράπηκαν σε αυτοκίνητο.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, άφησε να εννοηθεί ότι η διαδικασία της παράδοσης του βρέφους δεν έγινε με τη συγκατάθεση της βιολογικής μητέρας. Το παιδάκι, το οποίο φέρεται να γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της σοκαριστικής υπόθεσης που διερευνάται από τις αρχές.

Η εκδοχή της 35χρονης γυναίκας

Η 35χρονη γυναίκα που παρέλαβε το βρέφος, και η οποία έχει ήδη τέσσερα δικά της παιδιά, μίλησε για την υπόθεση, αρνούμενη κατηγορηματικά ότι έδωσε χρήματα για την αγορά του παιδιού. Η ίδια δήλωσε ότι γνώρισε τη βιολογική μητέρα εντελώς τυχαία στον δρόμο, συναντώντας μια γυναίκα με εννέα παιδιά.

Περιγράφοντας τις συνθήκες διαβίωσης της βιολογικής οικογένειας, η 35χρονη ανέφερε ότι ζούσαν σε άθλια κατάσταση, μέσα στο σπίτι υπήρχαν ποντίκια, βρομιά και γενικά ένα άσχημο περιβάλλον. Αυτή η εικόνα την ώθησε να θέσει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά, καθώς δεν μπορούσε να αφήσει την κατάσταση ως είχε.

Άρνηση καταβολής χρημάτων και προσφορά βοήθειας

Η γυναίκα που παρέλαβε το βρέφος ξεκαθάρισε ότι δεν έδωσε 3.500 ευρώ για την αγοραπωλησία, όπως αναφέρεται στις καταγγελίες. Ανέφερε ότι έδινε κάποια χρήματα για να ζήσουν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, καθώς και το παιδάκι που θα ερχόταν στη ζωή. Σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, όλο αυτό είχε προσυμφωνηθεί όταν η βιολογική μητέρα ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος.

«Είναι ψέμα ότι έδωσα χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «εμείς δίναμε κάποια χρήματα για να ζήσουν τα υπόλοιπα παιδιά και αυτό το παιδάκι που θα ερχόταν στη ζωή». Διευκρίνισε ότι τα χρήματα δίνονταν για να ζήσουν καλύτερα τα υπόλοιπα παιδιά, και όχι για την αγορά του βρέφους, τονίζοντας ότι «είναι κακό πράγμα αυτό που είπαν. Το μεγαλύτερο λάθος είναι αυτό που κάνανε. Να πουν ψέματα για αυτό το θέμα».

Η φροντίδα του βρέφους και οι συνθήκες διαβίωσης

Η 35χρονη περιέγραψε αναλυτικά τη φροντίδα που παρείχε στο βρέφος, λέγοντας ότι το έπαιρνε συχνά κοντά της μέχρι που έγινε δέκα μηνών. «Εγώ τον μεγάλωσα, όλα μόνη μου εγώ μπροστά. Εγώ τον πήγαινα στους γιατρούς, εγώ του έκανα τα εμβόλια», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τον ενεργό της ρόλο στη ζωή του παιδιού από την αρχή.

Η ίδια ανέφερε ότι όταν έβλεπε τα άλλα παιδιά της βιολογικής οικογένειας ξυπόλητα, τους έδινε χρήματα «όπως δίνεις σε ένα παιδί που πάει να πάρει κάτι να φάει», όχι όμως στους γονείς και σίγουρα όχι το ποσό των 3.500 ευρώ. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η παράδοση του βρέφους στον Πύργο.

Με πληροφορίες από: Newsit