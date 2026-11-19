Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, κατηγορούμενου για κλοπές επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο άνδρας φέρεται να αφαιρούσε προσωπικά αντικείμενα και χρηματικά ποσά από τα θύματά του, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές τους κάρτες για την πραγματοποίηση ανέπαφων συναλλαγών.

Η σύλληψη του 42χρονου πραγματοποιήθηκε το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, λίγο μετά την αφαίρεση μιας τσάντας επιβάτη, η οποία περιείχε χρήματα. Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως τη δράση του, η οποία περιλάμβανε συστηματικές κλοπές και απάτες εντός του αεροδρομίου.

Η μέθοδος δράσης του 42χρονου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, ο 42χρονος μετέβαινε τακτικά στον χώρο του αεροδρομίου χρησιμοποιώντας Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η παρουσία του εκεί δεν συνδεόταν με κάποιο ταξίδι, αλλά με την αναζήτηση υποψήφιων θυμάτων μεταξύ των επιβατών.

Για να μην προκαλεί υποψίες και να διευκολύνει τη δράση του, ο κατηγορούμενος προσποιούνταν ότι είχε πρόβλημα όρασης. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερνε να προσεγγίζει τους επιβάτες-στόχους και να αφαιρεί από αυτούς τσάντες που περιείχαν χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα αξίας.

Απάτες με τραπεζικές κάρτες και ανέπαφες συναλλαγές

Ένα σημαντικό μέρος της εγκληματικής του δραστηριότητας αφορούσε την εκμετάλλευση των κλεμμένων τραπεζικών καρτών. Αφού αφαιρούσε τις κάρτες από τις τσάντες των θυμάτων, ο 42χρονος τις χρησιμοποιούσε για να πραγματοποιεί αγορές μέσω ανέπαφων συναλλαγών.

Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές οδήγησε στην εξιχνίαση συνολικά 19 περιπτώσεων κλοπών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η διάπραξη τεσσάρων περιπτώσεων απάτης, οι οποίες αφορούσαν τη χρήση των κλαπέντων τραπεζικών καρτών για ανέπαφες συναλλαγές.

Ευρήματα στην κατοικία του και το παρελθόν του δράστη

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο 42χρονος. Εκεί, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος κλεμμένων αντικειμένων, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από επιβάτες.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν έγγραφα, τραπεζικές κάρτες, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, πορτοφολιών, τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων. Αυτά τα ευρήματα ενίσχυσαν τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί για τη δράση του κατηγορούμενου.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν από την πρώτη κλοπή που του αποδίδεται. Επιπλέον, είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα, γεγονός που υποδηλώνει μια ιστορία παραβατικής συμπεριφοράς.

Οι κατηγορίες και η παραπομπή στη δικαιοσύνη

Σε βάρος του 42χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες των διακεκριμένων κλοπών κατ’ εξακολούθηση και της απάτης με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση. Πρόκειται για σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν αυστηρές ποινές.

Μετά την ολοκλήρωση της σύλληψης και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, ο 42χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Με πληροφορίες από: Topontiki