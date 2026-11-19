Ο ψηλότερος ουρανοξύστης του Ριάντ, ο Πύργος PIF, ο οποίος αποτελεί την έδρα του σαουδαραβικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, χτυπήθηκε την Πέμπτη από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι. Το περιστατικό αυτό συνιστά ένα ακόμη πλήγμα στον συνεχιζόμενο πόλεμο της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας της Υεμένης με το βασίλειο.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή παραθύρων σε επτά έως οκτώ ορόφους του κτιρίου, ενώ προκλήθηκε κάμψη σε τμήματα της μεταλλικής πρόσοψής του. Άμεσες αναφορές για θύματα δεν υπήρξαν.

Το πλήγμα στον πύργο PIF

Ο Πύργος PIF, που δεσπόζει στον ορίζοντα του Ριάντ ως ο ψηλότερος ουρανοξύστης της πόλης, δέχθηκε το χτύπημα των Χούθι, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Συγκεκριμένα, η ισχύς της έκρηξης κατέστρεψε τα παράθυρα σε πολλούς ορόφους, ενώ επηρεάστηκε και η μεταλλική επένδυση του κτιρίου, με τμήματά της να έχουν υποστεί παραμόρφωση.

Το κτίριο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς φιλοξενεί τα κεντρικά γραφεία του σαουδαραβικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, ενός βασικού πυλώνα του χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Η επίθεση αυτή σηματοδοτεί μια κλιμάκωση των ενεργειών των Χούθι εναντίον στρατηγικών στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Άμεσες αντιδράσεις και εκκένωση

Μετά την επίθεση, οι είσοδοι στην Οικονομική Περιοχή Βασιλιά Αμπντουλάχ (KAFD), όπου βρίσκεται ο Πύργος PIF, έκλεισαν αμέσως. Οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση των ανθρώπων από την περιοχή, λαμβάνοντας μέτρα ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα, αν και, όπως αναφέρθηκε, δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς ή απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η ταχεία κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης υποδεικνύει την σοβαρότητα του περιστατικού.

Επιβεβαίωση και η αντίδραση του συνασπισμού

Τρεις πηγές με γνώση του θέματος επιβεβαίωσαν ότι το κτίριο χτυπήθηκε από εισερχόμενο πύραυλο των Χούθι. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μάχεται τους Χούθι, εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι «αντιμετώπιζε μια πυραυλική απειλή» που εξαπέλυσαν οι Χούθι προς το Ριάντ.

Η αρχική εκτίμηση του συνασπισμού έδειξε ότι είχαν πέσει συντρίμμια στην περιοχή και είχαν αναφερθεί υλικές ζημιές. Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει την έκταση της επίθεσης και τις συνέπειές της.

Προηγούμενη επίθεση και ευρύτερο πλαίσιο

Η επίθεση στον Πύργο PIF αποτελεί τη δεύτερη φορά σε διάστημα λιγότερο των δύο εβδομάδων που μια ενέργεια των Χούθι προκαλεί ζημιές σε ένα ορόσημο στην οικονομική περιοχή του Ριάντ. Νωρίτερα, στις 8 Νοεμβρίου, το κτίριο του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Aramco είχε επίσης δεχθεί επίθεση.

Οι Χούθι εξαπολύουν πυρά εναντίον αεροδρομίων και πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τον Ιούλιο, όταν αναζωπυρώθηκε ο «παγωμένος» εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη. Αυτή η κλιμάκωση των επιθέσεων λαμβάνει χώρα εν μέσω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γεγονός που προσδίδει μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση στην κατάσταση.

Οι επιχειρήσεις των Χούθι στην Υεμένη

Παράλληλα με τις επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, η οργάνωση των Χούθι έχει σημειώσει σημαντικές εδαφικές κατακτήσεις στο έδαφος της Υεμένης. Έχει κατασχέσει εκτάσεις εδάφους από την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, αναγκάζοντάς την σε μια μεγάλη υποχώρηση το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι επιχειρήσεις των Χούθι στην Υεμένη και οι επιθέσεις τους σε σαουδαραβικούς στόχους αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, το οποίο έχει ως στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην περιοχή και την άσκηση πίεσης στον συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki