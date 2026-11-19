Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Κερατέας, έπειτα από ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε σε δέντρο, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό τους. Οι δύο αναβάτες, ηλικίας περίπου 60 ετών, απεβίωσαν ακαριαία, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Το τραγικό συμβάν στη λεωφόρο Λαυρίου

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 19/11, στην Κερατέα, σε ένα κομβικό σημείο της περιοχής. Συγκεκριμένα, το τροχαίο έλαβε χώρα στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, όπου η κυκλοφορία είναι συχνά αυξημένη. Η μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν οι δύο άτυχοι άνθρωποι, κινούνταν στην εν λόγω λεωφόρο όταν συνέβη το μοιραίο.

Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της. Ακολούθως, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα δέντρο που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Η πρόσκρουση αυτή ήταν τόσο ισχυρή, που είχε ως τραγική συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο επιβαινόντων.

Οι άτυχοι επιβαίνοντες και ο ακαριαίος θάνατος

Τα δύο άτομα που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ήταν οι αναβάτες της μοτοσικλέτας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, επρόκειτο για δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 60 ετών. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης με το δέντρο ήταν τέτοια που ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, δηλαδή επήλθε επί τόπου.

Η απώλεια των δύο αυτών ανθρώπων άφησε πίσω της θλίψη και ερωτηματικά για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Οι οικογένειες και οι οικείοι τους ενημερώθηκαν για το τραγικό συμβάν, ενώ η είδηση κυκλοφόρησε γρήγορα στην τοπική κοινωνία της Κερατέας.

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Αμέσως μετά την πρόσκρουση της μοτοσικλέτας, στο σημείο του δυστυχήματος κλήθηκαν και έσπευσαν δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Δύο ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) έφτασαν άμεσα στη λεωφόρο Λαυρίου, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους δύο αναβάτες της μοτοσικλέτας και τους μετέφεραν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας, τον «Ερυθρό Σταυρό». Παρά την άμεση κινητοποίηση και την ταχεία μεταφορά τους, δυστυχώς ήταν ήδη αργά για τους δύο άνδρες, καθώς είχαν ήδη υποκύψει στα σοβαρά τραύματά τους.

Η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Κερατέα. Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να προσπαθούν να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν στη σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το δέντρο συμμετείχε και κάποιο άλλο όχημα. Επίσης, διερευνάται το ενδεχόμενο ο οδηγός της μοτοσικλέτας να έχασε τον έλεγχο του δικύκλου για κάποιο λόγο, οδηγώντας το στην εκτροπή της πορείας του και την τελική πρόσκρουση. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση όλων των πτυχών της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos