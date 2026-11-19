Η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδιοκτήτη των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Πέμπτης (19.11.2026) στη Βούλα. Η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ έκανε τζόκινγκ και προσπαθούσε να διασχίσει πεζή τον δρόμο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ορατότητά της ήταν περιορισμένη, πιθανώς λόγω ενός φορτηγού, γεγονός που την εμπόδισε να αντιληφθεί το αυτοκίνητο που την χτύπησε. Η Χριστίνα Βακάκη είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το ατύχημα στη Βούλα

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (19.11.2026), στη συμβολή της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου και Καλύμνου, στο ρεύμα προς Κορωπί, στο ύψος της Βούλας. Εκείνη την ώρα, η Χριστίνα Βακάκη έκανε τζόκινγκ και επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Εκείνη τη στιγμή, ένα αυτοκίνητο την χτύπησε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Η κόρη του Απόστολου Βακάκη, γνωστού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη των καταστημάτων Jumbo, βρέθηκε στο οδόστρωμα μετά την πρόσκρουση.

Οι μαρτυρίες αυτοπτών για την ορατότητα

Δύο αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας στο newsit.gr, περιέγραψαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο. Σύμφωνα με τις περιγραφές τους, ένα φορτηγό φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ατυχήματος, καθώς περιόρισε την ορατότητα της Χριστίνας Βακάκη.

Μία αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα και είχε ως αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα, όπου την χτύπησε». Παρόμοια ήταν και η μαρτυρία ενός άλλου αυτόπτη, ο οποίος ανέφερε: «Ένα φορτηγό της έκοβε την ορατότητα και ένα διερχόμενο όχημα την χτύπησε, από ότι είδα δεν υπήρχε διάβαση στο σημείο».

Η κατάσταση της υγείας της και η μεταφορά της

Μετά την πρόσκρουση, η Χριστίνα Βακάκη βρέθηκε χτυπημένη, με τους παρευρισκόμενους να ακούνε «το μπαμ» και να σπεύδουν στο σημείο. Ο δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την κατάστασή της λέγοντας: «είδα μια γυναίκα να είναι χτυπημένη, πονούσε καθώς της είχε βγει ο ώμος αλλά και το γόνατο και ήταν χτυπημένη και στο κεφάλι».

Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς, η Χριστίνα Βακάκη είχε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τον αυτόπτη, έλεγε «πονάω παντού» και ανά διαστήματα έκλεινε τα μάτια της, δείχνοντας τον πόνο που ένιωθε. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ, στις 11.

Νοσηλεία σε δύο νοσοκομεία

Η Χριστίνα Βακάκη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως πολυτραυματίας, μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στο newsit.gr ότι «στις 11 ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο και η κοπέλα μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βούλας, δεν εφημέρευε, όπου πήγε και ο πατέρας της».

Στο Ασκληπιείο Βούλας, η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε. Στη συνέχεια, και κατόπιν δικού της αιτήματος, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Υγεία», όπου και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή.

Η τρέχουσα κατάσταση της υγείας της

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Χριστίνα Βακάκη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Υγεία» εκτός κινδύνου. Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι έχει υποστεί «κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις».

Ωστόσο, τόνισε ότι διατηρεί «καλό επίπεδο συνείδησης», γεγονός που είναι ενθαρρυντικό για την πορεία της υγείας της. Ο πατέρας της, Απόστολος Βακάκης, βρέθηκε στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή, μεταβαίνοντας στο νοσοκομείο της Βούλας.

Με πληροφορίες από: Newsit