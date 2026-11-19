Ερωτήματα προκαλεί η απόσυρση αναρτήσεων από τους λογαριασμούς της FIA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αφορούσαν την επιστροφή των V8 κινητήρων στη Formula 1. Οι αναρτήσεις αυτές, που έδιναν μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το αποτέλεσμα πρόσφατης συνάντησης, αποσύρθηκαν λίγο μετά τη δημοσίευσή τους, αν και είχαν ήδη αναδημοσιευτεί από άλλους λογαριασμούς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω εντατικών συζητήσεων μεταξύ της παγκόσμιας ομοσπονδίας, της διοίκησης της Formula 1 (FOM) και των κατασκευαστών μονάδων ισχύος για την επόμενη γενιά κινητήρων, με την κατεύθυνση να δείχνει προς την επιστροφή των V8.

Οι συζητήσεις για τη νέα γενιά κινητήρων

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της FIA, της FOM και των κατασκευαστών μονάδων ισχύος, με αντικείμενο την εξέταση της πρότασης για την επόμενη γενιά κινητήρων στη Formula 1. Η παγκόσμια ομοσπονδία έχει επιλέξει ως κατεύθυνση την επιστροφή στους V8 κινητήρες.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται πλέον στη μορφή που θα έχουν οι νέες μονάδες ισχύος, καθώς και στο χρονικό σημείο που θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά σε Grand Prix. Η διαδικασία αυτή απαιτεί τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών για την οριστικοποίηση των κανονισμών.

Οι αναρτήσεις που αποσύρθηκαν και η δήλωση του προέδρου της FIA

Μία ημέρα μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο με τον ήχο ενός V8 κινητήρα. Το μήνυμα που συνόδευε το βίντεο ήταν: «Μιλήσατε, σας ακούσαμε. Οι V8 έρχονται σύντομα».

Την ίδια ημέρα, στους επίσημους λογαριασμούς της FIA εμφανίστηκαν αναρτήσεις που παρείχαν πιο συγκεκριμένη εικόνα για το αποτέλεσμα της συνάντησης. Οι αναρτήσεις αυτές έκαναν λόγο για συμφωνία επί της αρχής, ώστε οι νέοι κινητήρες να εισαχθούν το 2030. Ωστόσο, αποσύρθηκαν λίγο αργότερα, χωρίς να γίνει γνωστός ο λόγος της απόσυρσης.

Η αρχιτεκτονική των νέων V8 και οι διαφωνίες

Σύμφωνα με πληροφορίες από το The Race, στη συνάντηση της Δευτέρας υπήρξε ευρεία στήριξη για την αρχιτεκτονική ενός υπερτροφοδοτούμενου V8 κινητήρα 2,1 λίτρων. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στους κατασκευαστές να αξιοποιήσουν στοιχεία από την αρχιτεκτονική των σημερινών V6 1,6 λίτρων, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος ενός σχεδιασμού από την αρχή.

Παρά την ευρεία στήριξη, οι κατασκευαστές εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για επιμέρους διατάξεις. Αυτές οι διαφορές θα πρέπει να συμφωνηθούν πριν οριστικοποιηθεί το συνολικό πακέτο των κανονισμών για τη νέα γενιά κινητήρων.

Το χρονοδιάγραμμα και οι προϋποθέσεις εφαρμογής

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ είχε ήδη τοποθετήσει δημόσια την έναρξη της νέας εποχής των κινητήρων στο 2030, με πιο πρόσφατο παράδειγμα εκδήλωση ανακοίνωσης του Grand Prix Ρουάντας. Ωστόσο, ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει ότι οι κανονισμοί των σημερινών V6 κινητήρων θα ισχύσουν έως και το τέλος του 2030.

Για να προχωρήσει η αλλαγή έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2030, απαιτείται η στήριξη των ομάδων και των κατασκευαστών σε συγκεκριμένη πρόταση κανονισμών. Ο Ματία Μπινότο της Audi είχε εξηγήσει στο Μπακού ότι, για να προλάβουν οι κατασκευαστές την εφαρμογή το 2030, χρειάζονται συμφωνία και ψηφοφορία έως το τέλος του 2026, ώστε να ξεκινήσουν τον σχεδιασμό το 2027.

Τεχνικές λεπτομέρειες και το επόμενο βήμα

Η πρόταση για τους νέους κινητήρες προβλέπει τη χρήση βιώσιμων καυσίμων, ένα μικρότερο turbo με χαμηλότερη πίεση υπερπλήρωσης και μικρότερη συμβολή του ηλεκτρικού σκέλους. Συγκεκριμένα, η μέγιστη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα μειωνόταν από τα σημερινά 350 kW στα 200 kW.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA αναμένεται να συνεδριάσει στις 10 Δεκεμβρίου στη Σαγκάη. Εκεί, θα συζητηθεί το πλαίσιο των νέων κανονισμών. Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί το επόμενο βήμα της διαδικασίας, με τη χρονιά εφαρμογής να παραμένει υπό έγκριση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta