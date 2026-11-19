Σκηνές έντασης σημειώθηκαν έξω από το δικαστήριο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πρωταγωνιστές της αντιπαράθεσης ήταν ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών από την Καλαμπάκα που έχασαν τη ζωή τους, και η Ελένη Βασάρα, η οποία είναι γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών. Οι τόνοι ανέβηκαν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες.

Η αρχή της έντασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαφωνία ξεκίνησε όταν ο Νίκος Πλακιάς κατηγόρησε τον Σύλλογο των συγγενών θυμάτων Τεμπών ότι υιοθετεί επιλεκτική στάση σε διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν. Συγκεκριμένα, ο κ. Πλακιάς ανέφερε πως ο Σύλλογος δεν τοποθετήθηκε σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα που ο ίδιος κατέθεσε.

Τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα είχαν στραφεί κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, καθώς και κατά ενός πραγματογνώμονα. Η συγκεκριμένη δήλωση του Νίκου Πλακιά ήταν αυτή που πυροδότησε την αντίδραση της Ελένης Βασάρα, οδηγώντας στην ένταση έξω από την δικαστική αίθουσα.

Η απάντηση της γραμματέως του συλλόγου

Η Ελένη Βασάρα, από την πλευρά της, κατηγόρησε τον Νίκο Πλακιά ότι «ρίχνει λάσπη» στον Σύλλογο. Σε δηλώσεις της, η κ. Βασάρα ανέφερε ότι ο κ. Πλακιάς «βγαίνει στις τηλεοράσεις και λέει διάφορα εις βάρος του συλλόγου, γιατί τον σύλλογο τον φοβούνται».

Εξήγησε πως στον σύλλογο, από τον Φεβρουάριο και μετά, έχουν δραστηριοποιηθεί και ενταχθεί πολλές οικογένειες, κάτι που, όπως είπε, «κάποιους δεν τους αρέσει». Διευκρίνισε ότι η δύναμη βρίσκεται στις οργανωμένες ομάδες και γι’ αυτό δεν αρέσει σε κάποιους η ενδυνάμωση του συλλόγου.

Ερωτήματα για την εύφλεκτη ύλη και την πυρκαγιά

Η Ελένη Βασάρα εξέφρασε επίσης την απορία της για το γεγονός ότι ο κύριος Πλακιάς και ο κύριος Βλάχος, έχοντας χάσει τα παιδιά τους και έχοντάς τα βρει απανθρακωμένα, δεν ενδιαφέρονται για την εύφλεκτη ύλη που προκάλεσε τη φονική φωτιά, έκρηξη και πυρκαγιά. Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Η κ. Βασάρα, ως διδάκτορας βιολογίας, ανέφερε ότι παρόλο που έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τέσσερα με πέντε μαθήματα χημείας, δεν μπορεί να πάρει θέση υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης για το πώς προκλήθηκε η φωτιά. Τόνισε ότι περιμένει τους ειδικούς, όπως χημικούς, μηχανικούς και μηχανολόγους, καθώς αυτοί είναι σε θέσεις που μπορούν να εκτιμήσουν συνολικά την κατάσταση και να καταλήξουν σε ένα πόρισμα.

Η καθυστέρηση διάσωσης και η δράση της πυροσβεστικής

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις της, η γραμματέας του συλλόγου αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από τη σημερινή δικάσιμο. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι μέχρι τη 1 το μεσημέρι, οι πολυτραυματίες βρίσκονταν κάτω και περίμεναν να έρθουν να τους σώσουν. Επιπλέον, τόνισε πως μέχρι τη 1, ή και αργότερα, δεν είχε κατέβει κανένα πυροσβεστικό όχημα στο σημείο.

Οι όποιες ρίψεις νερού γίνονταν, πραγματοποιούνταν από πάνω, από την παλιά εθνική οδό. Η κ. Βασάρα εξέφρασε την απορία της για αυτή την κατάσταση, καθώς, όπως είπε, «εμείς τους πυροσβέστες τους έχουμε συνηθίσει αλλιώς, να ορμάνε μες στη φωτιά, πολλές φορές διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, και να σώζουνε κόσμο». Κατέληξε λέγοντας πως δεν έγινε καμία διάσωση από τις αρχές, αλλά οι επιβάτες αλληλοδιασώθηκαν, και όποιος είχε χάσει τη ζωή του, την είχε χάσει.

Οι δηλώσεις του Νίκου Πλακιά

Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε. Σημείωσε ότι αυτά είναι τα δεύτερα ασφαλιστικά μέτρα που γίνονται, μετά από εκείνα του κυρίου Ροδόπουλου, ο οποίος είναι πρώην πραγματογνώμονας οικογένειας.

Ο κ. Πλακιάς εξήγησε ότι τα ασφαλιστικά μέτρα αφορούσαν τις εικόνες που έδειχνε ο κύριος Ροδόπουλος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτές οι εικόνες, όπως ανέφερε, απεικόνιζαν οστά, απομεινάρια και βιολογικό υλικό των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών.

Με πληροφορίες από: Topontiki