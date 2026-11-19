Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η 17η γυναικοκτονία που καταγράφεται στη χώρα μέσα σε ένα χρόνο, αυτή τη φορά στο Θησείο. Θύμα είναι μια 61χρονη γυναίκα, η Μαρίνα, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, έχοντας δεχτεί άγρια επίθεση από τον 63χρονο σύζυγό της. Ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, κάλεσε ο ίδιος τις αρχές για να αναφέρει το τραγικό συμβάν.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Θησείο

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, στο σπίτι του ζευγαριού στο Θησείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστή, η 61χρονη Μαρίνα φέρεται να κατέληξε από στραγγαλισμό, ενώ το σώμα της έφερε πολλαπλά τραύματα. Ειδικότερα, εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού, σπασμένα πλευρά, καθώς και πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, το οποίο ήταν μελανιασμένο.

Ο 63χρονος σύζυγος, μετά την επίθεση που οδήγησε στον θάνατο της γυναίκας του, κάλεσε τις αρχές για να δηλώσει το συμβάν. Η οικογένεια της 61χρονης έχει βυθιστεί στο πένθος, με την αδερφή του θύματος να δηλώνει συγκλονισμένη και να αναφέρει ότι δεν περίμενε ποτέ ο γαμπρός της να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της αδερφής του θύματος

Μιλώντας στο Live News, η αδερφή της άτυχης Μαρίνας εξέφρασε τον απόλυτο σοκ της για την απώλεια της αδερφής της. Όπως ανέφερε, η οικογένεια ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός μόλις ειδοποίησε η αστυνομία. Η 61χρονη Μαρίνα είχε γεννηθεί και ζούσε στο Θησείο, όπως και η αδερφή της, και είχε παντρευτεί σε πολύ μικρή ηλικία.

Η αδερφή του θύματος σημείωσε ότι η Μαρίνα ήταν παντρεμένη με τον σύζυγό της για πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από το 1987. Είχε φύγει με εθελουσία από τον ΟΤΕ και περίμενε να λάβει κανονικά τη σύνταξή της. Η ίδια περιέγραψε την αδερφή της ως μια γυναίκα που αγαπούσε πολύ τον σύζυγό της και φοβόταν ότι θα τον χάσει.

Η κλοπή του 2017 και οι επιπτώσεις στην υγεία της Μαρίνας

Η ψυχολογική κατάσταση της 61χρονης είχε επιβαρυνθεί σημαντικά μετά από ένα περιστατικό κλοπής που βίωσε το 2017. Η αδερφή της δήλωσε ότι η κλοπή την είχε επηρεάσει πάρα πολύ ψυχολογικά, οδηγώντας την σε κατάθλιψη. Η Μαρίνα είχε κλειστεί στο σπίτι, δεν έβγαινε και είχε χάσει πάρα πολλά κιλά, φτάνοντας τα 39 κιλά, παρόλο που ήταν πάντα αδύνατη.

Πέρυσι, η οικογένεια βίωσε και την απώλεια της μητέρας τους, γεγονός που, όπως ανέφερε η αδερφή, «έπεσαν όλα μαζί». Για την αντιμετώπιση των ψυχολογικών της προβλημάτων, κάποιος ψυχίατρος είχε επισκεφθεί τη Μαρίνα και της είχε χορηγήσει χάπια, ωστόσο δεν είναι γνωστό αν τα έπαιρνε συστηματικά. Η αδερφή της είχε προτείνει πολλές φορές να νοσηλευτεί σε κάποια κλινική, αλλά η ίδια η Μαρίνα δεν το επιθυμούσε.

Η σχέση του ζευγαριού και οι φόβοι της 61χρονης

Αναφορικά με τη σχέση της Μαρίνας με τον σύζυγό της, η αδερφή της εξήγησε ότι η 61χρονη φοβόταν μήπως ο άντρας της την αφήσει. «Μας έπαιρνε τηλέφωνο και λέει “Πες του μην μ’ αφήσει”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η Μαρίνα τον αγαπούσε πάρα πολύ, ωστόσο δεν υπήρχαν ενδείξεις βίαιων περιστατικών μεταξύ τους.

Παρά την αγάπη της για τον σύζυγό της, η αδερφή του θύματος δήλωσε ότι δεν θα χαρακτήριζε τη Μαρίνα ευτυχισμένη, ειδικά μετά το συμβάν της κλοπής που την είχε επηρεάσει τόσο βαθιά. Η ίδια δεν είχε γνώση για προβλήματα στη σχέση τους, καθώς βρισκόταν στη δουλειά της όταν έλαβε το τηλεφώνημα από το αστυνομικό τμήμα.

Με πληροφορίες από: Newsit