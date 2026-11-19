Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ανδρών φέρνει στο προσκήνιο μια σκληρή επιδημιολογική πραγματικότητα, η οποία αναδεικνύει ότι το «ισχυρό» φύλο παραμένει βιολογικά και συμπεριφορικά πιο ευάλωτο. Σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά δεδομένα, οι άνδρες ζουν κατά μέσο όρο σχεδόν πέντε χρόνια λιγότερο από τις γυναίκες, ένα επίμονο χάσμα που απαιτεί άμεση προσοχή.

Το χάσμα στο προσδόκιμο ζωής

Στατιστικά δεδομένα της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας (Destatis), τα οποία παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Medscape, καταγράφουν ένα σημαντικό χάσμα στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των δύο φύλων. Συγκεκριμένα, το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες ανέρχεται στα 78,8 έτη, ενώ για τις γυναίκες φτάνει τα 83,4 έτη. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει μια σταθερή τάση που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες.

Τα ευρήματα αυτά έχουν αναλυθεί από τους καθηγητές και ιατρούς της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Δρ. Μαρία Καπαρέλου και Θάνο Δημόπουλο. Οι ειδικοί χτυπούν καμπανάκι κινδύνου, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Η υψηλότερη θνησιμότητα των ανδρών αποτελεί ένα σταθερό φαινόμενο σε ολόκληρο το ηλικιακό φάσμα, με τις διαφορές να γίνονται ιδιαίτερα δραματικές στις νεότερες και μέσες ηλικίες.

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Ο υπ' αριθμόν ένα κίνδυνος

Οι παθήσεις της καρδιάς εξακολουθούν να αποτελούν τον υπ’ αριθμόν ένα εχθρό της ανδρικής μακροζωίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Destatis. Παρότι οι θάνατοι από έμφραγμα ακολουθούν μια πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι παράγοντες κινδύνου συνεχίζουν να υπονομεύουν σοβαρά την ανδρική καρδιά, επηρεάζοντας αρνητικά το προσδόκιμο ζωής.

Μεταξύ των κυριότερων παραγόντων που συνδέονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις στους άνδρες συγκαταλέγονται το κάπνισμα, η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή. Η αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων θεωρείται κρίσιμη για τη βελτίωση της υγείας και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανδρικού πληθυσμού.

Νεοπλασίες και ο ρόλος του τρόπου ζωής

Σημαντική υπεροχή θανάτων στους άνδρες καταγράφεται και στην περίπτωση των νεοπλασιών, δηλαδή των διαφόρων μορφών καρκίνου. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι δύο συχνότερες μορφές νεοπλασιών που πλήττουν τους άνδρες συνδέονται άμεσα με τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές συνήθειες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν πως η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη πολλών μορφών καρκίνου. Επιπλέον, ο τακτικός προσυμπτωματικός έλεγχος για καρκίνο του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του προστάτη μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διάγνωση σε πρώιμο στάδιο και, ως εκ τούτου, να σώσει χιλιάδες ζωές ετησίως.

Η κατάχρηση αλκοόλ και οι επιπτώσεις της

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που πλήττει δυσανάλογα τον ανδρικό πληθυσμό είναι η κατάχρηση αλκοόλ, με σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά της έκτασης του προβλήματος: μέσα σε έναν μόνο χρόνο, καταγράφηκαν περίπου 169.800 νοσηλείες ανδρών για ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές που συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση αλκοόλ.

Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν τριπλάσιος σε σύγκριση με τις νοσηλείες γυναικών για τις ίδιες αιτίες, οι οποίες ανήλθαν σε 62.900. Αυτή η στατιστική διαφορά αναδεικνύει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις και προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης από το αλκοόλ, ειδικά για τον ανδρικό πληθυσμό.

Η επιδημιολογική πραγματικότητα και η ανάγκη πρόληψης

Παρότι η απόκλιση στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ ανδρών και γυναικών μειώνεται σταδιακά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανισότητες παραμένουν βαθιές και πολυπαραγοντικές. Η σκληρή επιδημιολογική αυτή πραγματικότητα, όπως τονίζεται και από τους ειδικούς, απαιτεί συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση της πρόληψης είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τον τακτικό προσυμπτωματικό έλεγχο, μέχρι την αντιμετώπιση της κατάχρησης ουσιών. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η αύξηση του προσδόκιμου ζωής για τους άνδρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki