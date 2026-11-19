Στην τελική ευθεία φέρεται να βρίσκεται η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που αφορά ύποπτες χρηματοδοτήσεις μεγάλης αλυσίδας καφέ. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν θέσει στο μικροσκόπιο την επιχειρηματική δραστηριότητα της αλυσίδας, εξετάζοντας σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο επίκεντρο η διαδρομή του χρήματος

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη διασύνδεση των υπό διερεύνηση κεφαλαίων με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξετάζουν τις διαδρομές των χρημάτων και τις πηγές χρηματοδότησης της επιχείρησης, με στόχο να ξετυλιχθεί το κουβάρι των παράνομων συναλλαγών.

Η παρέμβαση του υφυπουργού Οικονομικών

Την υπόθεση ανέδειξε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο κ. Μαρκόπουλος, μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, επιβεβαίωσε ότι αλυσίδες καφέ βρίσκονται υπό έλεγχο από την ΑΑΔΕ. Στις δηλώσεις του άφησε σαφείς αιχμές για τις πραγματικές πηγές χρηματοδότησης και τη φορολογική συμπεριφορά ορισμένων εταιρειών.

Αδικαιολόγητη γεωγραφική συγκέντρωση καταστημάτων

Ο υφυπουργός Οικονομικών έθεσε ευθέως το ζήτημα της αδικαιολόγητης γεωγραφικής συγκέντρωσης καταστημάτων. Επισήμανε την εμφάνιση εκατοντάδων καταστημάτων εστίασης σε μικρό χρονικό διάστημα στην Αττική, τα οποία, όπως ανέφερε, «δεν βασίζονται σε καμία επιχειρηματική και επενδυτική λογική».

Ως ενδεικτικό παράδειγμα, ο κ. Μαρκόπουλος έφερε αλυσίδα καφέ που διαθέτει τέσσερα πανομοιότυπα καταστήματα σε ακτίνα μόλις 7-8 χιλιομέτρων. Σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια αλυσίδα καφέ, η οποία σε μια ακτίνα, σε μια ευθεία επτά, οκτώ χιλιομέτρων να έχει τέσσερα καφέ, τα ίδια, και αυτό να είναι λειτουργικό οικονομικά». Διαβεβαίωσε επίσης πως οι έρευνες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Περιπτώσεις με ηλικιωμένους συνταξιούχους στο στόχαστρο

Παράλληλα, στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν και άλλες περιπτώσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, εξετάζονται υποθέσεις όπου ηλικιωμένοι συνταξιούχοι χαμηλών εισοδημάτων εμφανίζονται τυπικά ως επικεφαλής εταιρειών με τεράστιους τζίρους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr