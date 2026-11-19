Κατερίνα Λέχου: «Η γυναίκα είναι πάντα στη δεύτερη γραμμή – Ο φασισμός για τη νεότητα έχει μεταφερθεί και στα νέα κορίτσια»

Τη σημερινή εικόνα της γυναίκας στην κοινωνία και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά, σχολίασε η Κατερίνα Λέχου. Σε συνέντευξή της στο ένθετο Real life, με αφορμή τη συμμετοχή της σε νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ, η γνωστή ηθοποιός ανέδειξε διάφορες πτυχές της σύγχρονης γυναικείας πραγματικότητας, εστιάζοντας στις πιέσεις και τις προσδοκίες που υφίστανται οι γυναίκες.

Η κυρία Λέχου τόνισε ότι η γυναίκα, στις μέρες μας, βρίσκεται πάντα στη δεύτερη γραμμή, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται διπλά σε σχέση με τον άνδρα. Περιέγραψε αυτή την κατάσταση ως μια συνεχή προσπάθεια, σαν να ξεκινά κάποιος έναν αγώνα δύο δευτερόλεπτα μετά το σήμα εκκίνησης.

Η θέση της γυναίκας σήμερα

Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η γυναίκα καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους και απαιτήσεις ταυτόχρονα. Όπως ανέφερε, πρέπει να είναι νοικοκυρά, μαμά, να φέρνει χρήματα στο σπίτι, αλλά και να παραμένει πάρα πολύ όμορφη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι υπάρχουν προσδοκίες να είναι λεπτή, νέα και να μην κάνει ρυτίδες, χαρακτηρίζοντας όλο αυτό ως μια ιδιαίτερα εξουθενωτική κατάσταση.

«Είναι πάντα στη δεύτερη γραμμή η γυναίκα, δυστυχώς, σε όλα και πρέπει να αγωνίζεται διπλά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λέχου. Η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι οι γυναίκες, στην προσπάθειά τους να σταθούν απέναντι στις προκλήσεις, έχουν επωμιστεί πολλά πράγματα, γεγονός που τις καθιστά πιο επιβαρυμένες.

Ο «φασισμός για τη νεότητα»

Ένα από τα σημεία που ανέδειξε η κυρία Λέχου είναι αυτό που αποκάλεσε «φασισμό για τη νεότητα». Αυτό το φαινόμενο, όπως εξήγησε, δεν αφορά μόνο γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά έχει μεταφερθεί και στα νέα κορίτσια, δημιουργώντας επιπλέον πιέσεις. Αντίθετα, παρατήρησε ότι στους άνδρες δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιχη απαίτηση ή πίεση για τη νεότητα, καθώς «ένας άνθρωπος μπορεί να είναι όπως θέλει».

Η ηθοποιός έθεσε το ερώτημα αν οι γυναίκες σήμερα είναι πιο ελεύθερες ή πιο επιβαρυμένες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απάντηση κλίνει προς το δεύτερο. Η διαρκής ανάγκη να ανταποκρίνονται σε ένα ιδεατό πρότυπο ομορφιάς και νεότητας, πέρα από τους παραδοσιακούς και οικονομικούς τους ρόλους, δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Οι πολλαπλές απαιτήσεις και η εξουθένωση

Η Κατερίνα Λέχου έκανε μια σύγκριση με το παρελθόν, αναφέροντας ότι παλαιότερα μια γυναίκα είχε το ρόλο να είναι καλή στο σπίτι, νοικοκυρά, να μεγαλώνει τα παιδιά της και να είναι περιποιημένη, όντας η αφέντρα του σπιτιού της. Σήμερα, ωστόσο, καλείται να είναι όλα αυτά ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα πρέπει να φέρνει χρήματα και να διατηρεί μια συγκεκριμένη εξωτερική εμφάνιση.

«Τώρα καλείται να είναι όλα αυτά, να φέρνει και λεφτά και να είναι και πάρα πολύ όμορφη από το πρωί μέχρι το βράδυ και λεπτή και νέα και να μην κάνει ρυτίδες», δήλωσε η κυρία Λέχου. Αυτό το σύνολο απαιτήσεων, κατά την άποψή της, είναι «πάρα πολύ εξουθενωτικό» και δεν οδηγεί απαραίτητα στην ευτυχία.

Από το «είναι» στο «φαίνεσθαι»

Η ηθοποιός υποστήριξε ότι όλες αυτές οι πιέσεις και οι απαιτήσεις δεν φέρνουν, εν τέλει, καμία ουσιαστική ευτυχία, καθώς δεν έχουν καμία ουσία. Τόνισε ότι τίποτα από αυτά δεν αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στο «φαίνεσθαι».

«Είμαστε σε μια κυριαρχία του φαίνεσθαι πια», ανέφερε η Κατερίνα Λέχου, υπογραμμίζοντας ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει εστιάσει υπερβολικά στην εξωτερική εικόνα και όχι στο περιεχόμενο ή την ανθρώπινη διάσταση των σχέσεων και της ζωής γενικότερα. Αυτή η κυριαρχία του φαίνεσθαι δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο απαιτήσεων που εξαντλούν τις γυναίκες χωρίς να τους προσφέρουν ουσιαστική ικανοποίηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki