Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω αναμένεται να εκδικαστεί στις 7 Δεκεμβρίου 2026 η υπόθεση ενός Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του στη Ρόδο. Η υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2022, χρειάστηκε περισσότερα από τέσσερα χρόνια για να φτάσει στο ακροατήριο. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε δίκη για δύο κακουργήματα, μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 30 Μαρτίου 2022, όταν μία εργαζόμενη στο κυλικείο Λυκείου της Ρόδου ενημέρωσε την υποδιευθύντρια του σχολείου. Η μαθήτρια, γεννημένη το 2006, είχε εκμυστηρευτεί στην εργαζόμενη ότι «βιάστηκε από τον πατέρα της» περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα.

Στη συνέχεια, η μαθήτρια, κλαίγοντας, φέρεται να επανέλαβε τα ίδια γεγονότα και στην υποδιευθύντρια, ζητώντας παράλληλα να μην επιστρέψει στο σπίτι της. Την επομένη, στις 31 Μαρτίου 2022, ο διευθυντής του σχολείου υπέβαλε αναφορά στις αρχές, με την έρευνα να αναλαμβάνεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Οι κατηγορίες και τα φερόμενα γεγονότα

Ο κατηγορούμενος πατέρας παραπέμφθηκε σε δίκη για δύο σοβαρά κακουργήματα: κατάχρηση σε γενετήσια πράξη με χρήση σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου και γενετήσια πράξη με συγγενή εξ αίματος πρώτου βαθμού. Οι πράξεις αυτές, σύμφωνα με την κατηγορία, φέρονται να τελέστηκαν μέσα στην οικογενειακή κατοικία στη Ρόδο, τον Μάρτιο του 2022, όταν η κόρη του ήταν 15 ετών.

Κατά την κατηγορία, ο πατέρας την προσέγγισε σε δύο περιπτώσεις και της ζήτησε να ξαπλώσει δίπλα του στον καναπέ. Όταν εκείνη αρνήθηκε, φέρεται να την ακινητοποίησε, να την άγγιξε κάτω από τα ρούχα της και να προχώρησε σε ασελγείς πράξεις. Η ανήλικη αντέδρασε άμεσα, έκλαψε και εξέφρασε με σαφήνεια την άρνησή της.

Παρά την αντίδραση της κόρης του, ο κατηγορούμενος φέρεται να συνέχισε τις πράξεις του, εκμεταλλευόμενος τη σωματική του υπεροχή. Η κατηγορία αναφέρει ότι αυτή η συμπεριφορά επαναλήφθηκε.

Η εξέταση από παιδοψυχίατρο και οι χρονολογίες

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ανήλικη εξετάστηκε από παιδοψυχίατρο, στην οποία φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες όλα όσα καταγγέλλει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην εξέταση αυτή τοποθέτησε το πρώτο συμβάν στον Δεκέμβριο του 2021.

Ωστότερα, στην κατάθεσή της στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, η ανήλικη αναφέρθηκε στις πράξεις του Μαρτίου του 2022. Η παραπομπή του πατέρα σε δίκη αφορά συγκεκριμένα τις πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν τον Μάρτιο του 2022.

Η πορεία προς τη δίκη

Από την αποκάλυψη της υπόθεσης τον Μάρτιο του 2022 μέχρι την εκδίκασή της, έχουν μεσολαβήσει περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Η διαδικασία αυτή υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση τέτοιων υποθέσεων.

Η δίκη έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2026, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω, όπου ο πατέρας θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki