Η εργασία καταλαμβάνει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, με τους σύγχρονους ανθρώπους να αφιερώνουν χιλιάδες ώρες στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ωστόσο, η καθημερινότητα των μακρινών μας προγόνων, πριν από την εμφάνιση της γεωργίας και των σύγχρονων επαγγελμάτων, ήταν αρκετά διαφορετική. Οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες ζούσαν χωρίς ωράρια, μισθούς ή υπερωρίες, με τον χρόνο που αφιέρωναν στην επιβίωση να είναι σημαντικά λιγότερος.

Η ζωή πριν τη γεωργία και τα ωράρια

Ανθρωπολογικές μελέτες σε κοινωνίες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών έχουν δείξει ότι οι βασικές δραστηριότητες για την εξασφάλιση τροφής και την επιβίωση απαιτούσαν περίπου 15 έως 20 ώρες την εβδομάδα. Αυτός ο χρόνος είναι αντίστοιχος με μια σημερινή εργασία μερικής απασχόλησης, αφήνοντας στους προϊστορικούς ανθρώπους σημαντικά περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Αυτό δεν σημαίνει πως οι υπόλοιπες ώρες περνούσαν χωρίς καμία δραστηριότητα. Οι άνθρωποι έπρεπε να κατασκευάζουν εργαλεία, να επεξεργάζονται δέρματα, να προετοιμάζουν την τροφή τους και να φροντίζουν τις ανάγκες της κοινότητας. Ωστόσο, δεν υπήρχε ένα σταθερό καθημερινό πρόγραμμα εργασίας όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

Η σύγχρονη εργασία σε αριθμούς

Σε αντίθεση με τους προϊστορικούς ανθρώπους, ένας σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να αφιερώσει περίπου 90.000 ώρες της ζωής του στην εργασία. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του συνολικού χρόνου που βρίσκεται ξύπνιος, αναδεικνύοντας την τεράστια διαφορά στον τρόπο ζωής και την κατανομή του χρόνου μεταξύ των δύο εποχών. Το βίντεο του καναλιού Axen στο YouTube επιχειρεί να ανασυνθέσει την καθημερινότητα των κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, παρουσιάζοντας μια εικόνα που διαφέρει από τις σύγχρονες αντιλήψεις.

Η τέχνη και η δημιουργία στην προϊστορική εποχή

Τα αρχαιολογικά ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι μακρινοί μας πρόγονοι δεν ασχολούνταν μόνο με την επιβίωση. Δημιουργούσαν έργα τέχνης, κοσμήματα και μουσικά όργανα, δραστηριότητες που απαιτούσαν δεξιοτεχνία, φαντασία και αρκετό χρόνο. Αυτή η πτυχή της ζωής τους υπογραμμίζει την ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και την ανάγκη για έκφραση, πέρα από τις βασικές ανάγκες.

Οι εντυπωσιακές παραστάσεις του σπηλαίου Σοβέ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προϊστορικής τέχνης είναι το σπήλαιο Σοβέ, στη νότια Γαλλία, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1994. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν εντυπωσιακές παραστάσεις ζώων, ηλικίας περίπου 30.000 ετών. Άλογα, λιοντάρια και ρινόκεροι απεικονίζονται με λεπτομέρεια, προοπτική και αίσθηση κίνησης, αποδεικνύοντας την υψηλή καλλιτεχνική τους ικανότητα.

Η δημιουργία τέτοιων έργων απαιτούσε προσεκτική προετοιμασία και πολλές ώρες δουλειάς. Οι καλλιτέχνες της εποχής εργάζονταν με μοναδικό φωτισμό τη φλόγα μιας φωτιάς, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσπάθεια και το αποτέλεσμα των δημιουργιών τους.

Κοσμήματα και μουσικά όργανα από την αρχαιότητα

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα από το σπήλαιο Μπλόμπος στη Νότια Αφρική. Εκεί βρέθηκαν διάτρητα κοχύλια ηλικίας περίπου 75.000 ετών, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως χάντρες για την κατασκευή κοσμημάτων. Τα κοχύλια προέρχονταν από περιοχή που απείχε περίπου 20 χιλιόμετρα, ενώ η επεξεργασία τους απαιτούσε ειδικά εργαλεία και ιδιαίτερη προσοχή.

Στη Γερμανία, επίσης, ανακαλύφθηκε το 2008 ένας αυλός ηλικίας περίπου 40.000 ετών. Το μουσικό αυτό όργανο ήταν κατασκευασμένο από οστό γύπα, υποδεικνύοντας την ύπαρξη μουσικής και την ανάπτυξη σύνθετων χειροτεχνικών δεξιοτήτων στην προϊστορική εποχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta