Σειρά πυροβολισμών συγκλόνισε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11) το κέντρο της Αθήνας, οδηγώντας στον τραυματισμό ενός άνδρα στο πόδι. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατικές έρευνες με σκοπό τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Το περιστατικό και η κλήση στην άμεση δράση

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, συγκεκριμένα στις 19 Νοεμβρίου, προκαλώντας αναστάτωση στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η περιοχή που έγινε το επεισόδιο ορίζεται από τις οδούς Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου, όπου και ξεκίνησε η κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έφτασαν στις αρχές, η πρώτη κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) έγινε στις 03:25. Ένας άνδρας επικοινώνησε με την αστυνομία, αναφέροντας ότι είχε ακούσει πυροβολισμούς στην περιοχή. Αμέσως μετά την ενημέρωση, περιπολικά έσπευσαν στο σημείο για να ερευνήσουν το περιστατικό και να παράσχουν βοήθεια.

Ο εντοπισμός του τραυματία και η μεταφορά του

Κατά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, εντοπίστηκε ένας άνδρας τραυματισμένος. Ο άνδρας, κουρδικής καταγωγής, βρέθηκε στην οδό Αχαρνών 69 και έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι. Η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση.

Για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία από το σημείο και τον οδήγησε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και νοσηλεύεται για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τα ευρήματα στον τόπο του συμβάντος

Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται από τις αστυνομικές αρχές, εντοπίστηκαν σημαντικά ευρήματα στην περιοχή του περιστατικού. Συγκεκριμένα, μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Παιωνίου, οι αστυνομικοί βρήκαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες από πυροβόλο όπλο. Παράλληλα, στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν και ίχνη αίματος.

Τα ευρήματα αυτά έχουν τεθεί υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ανάλυσή τους αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να παράσχει περαιτέρω στοιχεία για την πορεία της έρευνας.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες των αρχών

Οι Αρχές καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για να εξακριβώσουν πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν οι πυροβολισμοί. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι εάν το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Παιωνίου, όπου βρέθηκαν οι κάλυκες και τα ίχνη αίματος, αποτελεί και το ακριβές σημείο όπου τραυματίστηκε ο άνδρας.

Ταυτόχρονα, οι έρευνες επικεντρώνονται στην ταυτοποίηση του ή των δραστών που άνοιξαν πυρ, καθώς και στην εξακρίβωση των κινήτρων που οδήγησαν στην επίθεση. Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό παραμένουν άγνωστα, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis