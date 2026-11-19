Μια νέα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την περιοχή της Ακρόπολης, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19.11.26, ένας 63χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε την 61χρονη σύζυγό του, μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 2 τα ξημερώματα, μέσα στην κατοικία του ζευγαριού, επί της οδού Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου. Ο θάνατος της γυναίκας εκτιμάται ότι προήλθε από ξυλοδαρμό, ενώ ο φερόμενος δράστης τηλεφώνησε ο ίδιος στις αρχές μετά την πράξη του, αναφέροντας ότι η σύζυγός του δεν είχε τις αισθήσεις της.

Η αποκάλυψη του εγκλήματος

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, λίγο μετά τις 2:00, όταν ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της. Ο άνδρας επικοινώνησε με την Αστυνομία προκειμένου να αναφέρει το περιστατικό και να παραδοθεί στις αρχές, μετά την επίθεση που φέρεται να διέπραξε.

Αμέσως μετά την κλήση, αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, στην κατοικία επί της οδού Αίθρας, στην Ακρόπολη. Μόλις έφτασαν, αντίκρισαν τη γυναίκα, ηλικίας 61 ετών, πεσμένη στο δάπεδο, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η γυναίκα εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη, επιβεβαιώνοντας την τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Ο άγριος ξυλοδαρμός και η σύλληψη

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος της 61χρονης ενδέχεται να προήλθε από τον άγριο ξυλοδαρμό. Ο 63χρονος φέρεται να επιτέθηκε με ιδιαίτερη βιαιότητα στη σύζυγό του μέσα στην κατοικία τους, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, εντόπισαν τον 63χρονο σύζυγο μέσα στην κατοικία και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο άνδρας συνελήφθη ως ο φερόμενος δράστης της γυναικοκτονίας, ενώ η σορός της 61χρονης μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρχές

Η υπόθεση εξετάζεται στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως το περιστατικό και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του θανάτου της 61χρονης. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό μαχαιριού ή άλλου αντικειμένου που να συνδέεται με την επίθεση, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση περί θανάτου από ξυλοδαρμό.

Τα ακριβή αίτια θανάτου της 61χρονης αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα παράσχει τα απαραίτητα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάσιμου τραυματισμού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα διερευνώνται ενδελεχώς από τις αρμόδιες Αρχές, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων από τον τόπο του εγκλήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Enikos