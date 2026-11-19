Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Αφρατίου, που ανήκει στον Δήμο Χαλκιδέων της Εύβοιας. Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε μία κολώνα, η οποία κόπηκε στα δύο από την ένταση της σύγκρουσης. Από το συμβάν, τρία νεαρά άτομα εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και τραυματίστηκαν, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές για την παροχή βοήθειας και τον απεγκλωβισμό τους.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης και ο εγκλωβισμός των επιβαινόντων

Το ατύχημα έλαβε χώρα όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, εξετράπη της πορείας του στον δρόμο του Αφρατίου. Η πορεία του οχήματος κατέληξε σε μία εξαιρετικά σφοδρή πρόσκρουση πάνω σε μία κολώνα. Η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη που είχε ως αποτέλεσμα την κοπή της κολώνας στα δύο, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση και τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Εξαιτίας της πρόσκρουσης και των εκτεταμένων ζημιών που υπέστη το όχημα, τρία νεαρά άτομα που επέβαιναν σε αυτό βρέθηκαν εγκλωβισμένα στο εσωτερικό του. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε άμεση ανάγκη για επέμβαση των σωστικών συνεργείων, καθώς ο απεγκλωβισμός τους ήταν επιτακτικός και κρίσιμος για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό

Αμέσως μετά το τροχαίο, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν στο σημείο του ατυχήματος. Οι πυροσβέστες ανέλαβαν το δύσκολο έργο του απεγκλωβισμού των επιβαινόντων από το παραμορφωμένο όχημα. Η διαδικασία αυτή απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό και μεγάλη προσοχή, δεδομένης της κατάστασης του αυτοκινήτου και των τραυματισμών των ατόμων.

Ο επιτυχής απεγκλωβισμός των τριών νεαρών ατόμων ήταν το πρώτο κρίσιμο βήμα για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Η παρουσία και η άμεση δράση της Πυροσβεστικής ήταν καθοριστική για την ασφαλή απομάκρυνση των τραυματιών από το σημείο της σύγκρουσης, προκειμένου να τους παραλάβουν οι ιατρικές ομάδες που είχαν ήδη φτάσει.

Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Παράλληλα με την Πυροσβεστική, στο σημείο του σοβαρού τροχαίου έφτασαν άμεσα και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν την ασφάλεια της περιοχής, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των πρώτων στοιχείων του συμβάντος. Ταυτόχρονα, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) έσπευσαν για να παραλάβουν τους τραυματίες, επιδεικνύοντας άμεση ανταπόκριση στην κλήση.

Οι τραυματίες, μετά τον απεγκλωβισμό τους από την Πυροσβεστική, παραδόθηκαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με τα ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί, οι τρεις νεαροί υποβλήθηκαν σε ιατρική φροντίδα και εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση της υγείας τους και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη θεραπεία από το ιατρικό προσωπικό.

Η διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος από τις αρχές

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Αφράτι. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων από το σημείο της σύγκρουσης, καθώς και την εξέταση όλων των παραμέτρων που μπορεί να οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος και την σφοδρή πρόσκρουση στην κολώνα.

Στόχος της εν εξελίξει έρευνας είναι να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος και να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που επικρατούσαν τη στιγμή του ατυχήματος. Οι αρχές συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη κατανόηση του περιστατικού, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία διερεύνησης.

Με πληροφορίες από: Enikos