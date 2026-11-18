Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στα Ιωάννινα, όταν μία αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε σε επεισοδιακή καταδίωξη. Ένα πολυτελές μαύρο τζιπ, στο οποίο επέβαιναν πιθανά τρία άτομα, παρέσυρε μηχανή αστυνομικού, ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Η καταδίωξη κατέληξε στον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Η έναρξη της καταδίωξης και η πορεία του οχήματος

Η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε από την περιοχή Δομπόλη των Ιωαννίνων, με τις διωκτικές αρχές να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν ένα πολυτελές μαύρο SUV. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν Ρομά. Το τζιπ κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει από τον αστυνομικό που το ακολουθούσε με τη μηχανή του.

Η πορεία του οχήματος ήταν ανεξέλεγκτη, με τον οδηγό να πραγματοποιεί ελιγμούς, όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες. Η καταδίωξη συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση, με το μαύρο τζιπ να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα, διασχίζοντας δρόμους της πόλης, μέχρι να φτάσει τελικά έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και εισέβαλε στον χώρο του.

Ο εμβολισμός της μηχανής της ΔΙΑΣ και οι πυροβολισμοί

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, και συγκεκριμένα στην αναστροφή που επιχείρησε ο οδηγός του SUV στον χώρο του νοσοκομείου, το όχημα εμβόλισε τη μοτοσικλέτα αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ. Ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμέζης, περιέγραψε πως «στην αναστροφή που έκανε [ο οδηγός του SUV] εμβόλισε τη μηχανή και ακολούθησαν πυροβολισμοί».

Αυτόπτης μάρτυρας, υπάλληλος του νοσοκομείου, ανέφερε πως άκουσε «3,4 πυροβολισμούς», προσθέτοντας ότι «δεν καταλάβαμε εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε από το σοκ εκείνη την ώρα, ήταν μία διαδικασία που έτρεξε πολύ γρήγορα». Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν κοντά στην μπάρα εισόδου, αφού άκουσαν αρχικά σειρήνες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εισβολή του οχήματος και τους πυροβολισμούς, πέφτοντας ενστικτωδώς στο έδαφος για να προστατευτούν.

Στιγμές τρόμου για τους εργαζόμενους και τους παρευρισκόμενους

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων προκάλεσαν πανικό. Το μαύρο τζιπ εισέβαλε στον χώρο του νοσοκομείου, αφού πρώτα έσπασε την κεντρική μπάρα εισόδου. Ένας εργαζόμενος περιέγραψε τις στιγμές λέγοντας: «Βλέπουμε ένα τζιπ να έρχεται κάνοντας ελιγμούς. Προσπαθούμε να το σταματήσουμε, αλλά σπάει την μπάρα και μπαίνει μέσα. Από πίσω ακολουθούσε μια μηχανή της Αστυνομίας. Είναι θαύμα που δεν παρέσυρε κάποιον».

Άλλος εργαζόμενος του νοσοκομείου δήλωσε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πώς σώθηκε, βλέποντας το τζιπ να εισβάλλει. Οι εργαζόμενοι άκουγαν σειρήνες, αλλά δεν είχαν αντιληφθεί ότι εξελισσόταν αστυνομική καταδίωξη. Μέσα σε λίγα λεπτά, είδαν το μεγάλο αυτοκίνητο να κατευθύνεται με ταχύτητα προς το σημείο όπου βρίσκονταν, με έναν αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει: «Πάμε να κάνουμε νόημα να σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα».

Το βίντεο-ντοκουμέντο και οι άκαρπες έρευνες

Βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο προβλήθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, καταγράφει την τρελή πορεία του μαύρου οχήματος, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει από τον αστυνομικό που το καταδιώκει με τη μοτοσικλέτα του. Το βίντεο αυτό επιβεβαιώνει την ένταση και την επικινδυνότητα της καταδίωξης που έλαβε χώρα.

Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν εκτεταμένες αναζητήσεις, οι έρευνες για τον εντοπισμό του χτυπημένου οχήματος και των τριών επιβαινόντων του παραμένουν, προς το παρόν, άκαρπες. Οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό των ατόμων που ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, το οποίο χαρακτηρίστηκε από αυτόπτες μάρτυρες ως «σκηνές Φαρ Ουέστ».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos