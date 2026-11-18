Φωτογραφίες από τη νεκροψία του Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν, ζητώντας να πραγματοποιηθεί νέα, ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Αμερικανού χρηματιστή. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του ιατροδικαστή Μάικλ Φρίμαν, ο οποίος αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας. Ο Φρίμαν υποστηρίζει ότι τα τραύματα στον λαιμό του εκλιπόντος παραπέμπουν σε στραγγαλισμό και όχι σε αυτοκτονία, ζητώντας νέα έρευνα για ανθρωποκτονία.

Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Έπσταϊν

Ο Μαρκ Έπσταϊν ανάρτησε στο διαδίκτυο πλήθος φωτογραφιών από τη νεκροψία του αδελφού του, με σκοπό να πιέσει για τη διεξαγωγή μιας «πραγματικής έρευνας για ανθρωποκτονία». Η δημοσιοποίηση του υλικού έρχεται μετά τις δημόσιες δηλώσεις του διακεκριμένου ιατροδικαστικού εμπειρογνώμονα, δρ. Μάικλ Φρίμαν, ο οποίος δήλωσε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν πως ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν απαγχονίστηκε στο κελί του.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, με την επίσημη εκδοχή να κάνει λόγο για αυτοκτονία διά απαγχονισμού. Ωστόσο, ο δρ. Φρίμαν, ο οποίος μελετούσε επί έναν χρόνο τα ευρήματα της νεκροψίας, εκτιμά ότι τα τραύματα στο σώμα του δεν συνάδουν με αυτοκτονία.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή Μάικλ Φρίμαν

Ο ιατροδικαστής Μάικλ Φρίμαν υποστηρίζει με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι τα τραύματα που καταγράφηκαν στο σώμα του Τζέφρι Έπσταϊν δεν θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από αυτοκτονία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Αυτό αφήνει στο τραπέζι μόνο την εκδοχή της ανθρωποκτονίας», τονίζοντας ότι τα ευρήματα θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας νέας έρευνας.

Σύμφωνα με τον Φρίμαν, τα σημάδια που εντοπίζονται στον λαιμό του Έπσταϊν αποτελούν ενδείξεις πιθανής πάλης. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι τα σημάδια από τη θηλιά δεν έχουν την ομοιόμορφη εικόνα που θα αναμενόταν σε περίπτωση αυτοκτονίας διά απαγχονισμού. Αντίθετα, θεωρεί ότι τα ευρήματα είναι συμβατά με το ενδεχόμενο επίθεσης από πίσω, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το ίδιο μέσο με το οποίο βρέθηκε αργότερα απαγχονισμένος. Ο Φρίμαν δήλωσε στο BBC ότι δεν μπορεί να φανταστεί κάποιο σενάριο στο οποίο ο Έπσταϊν θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ο ίδιος όλο αυτό το εύρος τραυματισμών που φέρει, εκτός εάν ο ίδιος ήθελε να σκηνοθετήσει την αυτοκτονία του ως ανθρωποκτονία.

Ερωτήματα για συγκάλυψη και εμπλοκή τρίτων

Ο Μαρκ Έπσταϊν, μέσω των δηλώσεών του στην εφημερίδα Metro, έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση. «Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς: ποιος τον σκότωσε; Και ποιος έδωσε την εντολή να τον σκοτώσουν; Γιατί το υπουργείο Δικαιοσύνης συγκαλύπτει αυτή την υπόθεση; Ποιον προστατεύουν;», διερωτήθηκε, ζητώντας τη συγκρότηση ανεξάρτητου φορέα που θα πραγματοποιήσει μια πραγματική έρευνα για ανθρωποκτονία.

Ο δρ. Φρίμαν, παρουσιάζοντας τα ευρήματά του στο Λονδίνο τη Δευτέρα, τόνισε την ανάγκη για διερεύνηση του ενδεχομένου εμπλοκής τρίτων προσώπων. Ζήτησε να διερευνηθεί ποιος θα μπορούσε να έχει προκαλέσει τον θάνατο του Έπσταϊν και εάν υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης, καλώντας τους ανθρώπους να σχηματίσουν τη δική τους άποψη, βλέποντας τα στοιχεία με τα ίδια τους τα μάτια.

Σκληρές εικόνες από τη νεκροψία

Οι φωτογραφίες από τη νεκροψία του Τζέφρι Έπσταϊν, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον αδελφό του, Μαρκ, είναι ιδιαίτερα σκληρές. Όπως επισημαίνει η New York Post, αρκετές από αυτές είναι ανατριχιαστικές και αποτυπώνουν την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το σώμα του Έπσταϊν μετά τον θάνατό του, ενώ κάποιες είναι υπερβολικά σκληρές για να δημοσιευτούν.

Ο δρ. Φρίμαν παρουσίασε επίσης αυτές τις αποτρόπαιες φωτογραφίες στο κοινό μέσω κωδικού QR, σύμφωνα με τους New York Times, ώστε το ζήτημα να πάψει να είναι μια υπόθεση όπου ένας άνθρωπος κάνει έναν ισχυρισμό και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει απλώς να τον πιστέψουν. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στο να επιτρέψει στο κοινό να εξετάσει τα στοιχεία και να σχηματίσει τη δική του άποψη για τις συνθήκες του θανάτου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis