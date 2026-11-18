Το απόγευμα της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε μια επιχείρηση διάσωσης στα ανοιχτά της Γαύδου, κατά την οποία εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν πενήντα εννέα παράνομοι μετανάστες. Ο εντοπισμός τους έγινε σε μια λέμβο, περίπου 24 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα σκάφος της Frontex και ένα φορτηγό πλοίο, ενώ ο συντονισμός της όλης διαδικασίας ανήκε στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι διασωθέντες μεταφέρονται πλέον στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Ο εντοπισμός των πενήντα εννέα μεταναστών

Συνολικά πενήντα εννέα άτομα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως παράνομοι μετανάστες, εντοπίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, την 2α Νοεμβρίου. Η ομάδα αυτή βρισκόταν εντός μιας λέμβου, η οποία έπλεε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 24 ναυτικά μίλια νότια του νησιού της Γαύδου. Ο εντοπισμός τους έγινε στα ανοιχτά της Κρήτης.

Στον εντοπισμό της λέμβου και των επιβαινόντων συνέβαλαν δύο διαφορετικά σκάφη. Ένα σκάφος που ανήκει στη Frontex, την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, συμμετείχε ενεργά στην αναζήτηση. Παράλληλα, ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο έφερε τη σημαία της Σιγκαπούρης, συνέδραμε επίσης στην προσπάθεια, εντοπίζοντας τη λέμβο και ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία της στην περιοχή.

Η επιχείρηση διάσωσης και ο κεντρικός συντονισμός

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της λέμβου, ξεκίνησε μια οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης. Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό τον άμεσο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Ο ρόλος του ΕΚΣΕΔ είναι καθοριστικός σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς αναλαμβάνει την οργάνωση και την καθοδήγηση όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων για την ασφαλή περισυλλογή ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Οι πενήντα εννέα μετανάστες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το σκάφος της Frontex. Η περισυλλογή τους από τη λέμβο ήταν ένα κρίσιμο στάδιο της επιχείρησης, διασφαλίζοντας την άμεση προστασία και την παροχή βοήθειας μετά τον εντοπισμό τους στην ανοιχτή θάλασσα. Η παρουσία του σκάφους της Frontex ήταν καθοριστική για την επιτυχή και απρόσκοπτη έκβαση της διάσωσης.

Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Κατά τη διάρκεια του εντοπισμού και της επιχείρησης διάσωσης, οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου βρισκόταν η λέμβος παρουσίαζαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στην περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι. Η ένταση των ανέμων αυτών εκτιμάται στα πέντε μποφόρ.

Οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, με δυτικούς ανέμους έντασης πέντε μποφόρ, αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλες τις θαλάσσιες επιχειρήσεις. Η γνώση των επικρατούντων ανέμων είναι ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό και την ασφαλή διεξαγωγή των ενεργειών διάσωσης, τόσο για την ασφάλεια των διασωστών όσο και για την προστασία των διασωθέντων ατόμων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Η μεταφορά των διασωθέντων στο λιμάνι της Παλαιοχώρας

Μετά την επιτυχή περισυλλογή τους από τη λέμβο, οι πενήντα εννέα μετανάστες μεταφέρονται πλέον προς την ξηρά. Ο τελικός προορισμός τους είναι το λιμάνι της Παλαιοχώρας, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη. Η μεταφορά τους γίνεται με το σκάφος της Frontex, το οποίο είχε αναλάβει και την περισυλλογή τους από την επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Η άφιξη στο λιμάνι της Παλαιοχώρας σηματοδοτεί το τέλος του θαλάσσιου σκέλους της επιχείρησης διάσωσης. Εκεί αναμένεται να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την υποδοχή και την περαιτέρω διαχείριση των διασωθέντων ατόμων. Αυτό περιλαμβάνει την καταγραφή τους και την παροχή πρώτων βοηθειών, ολοκληρώνοντας έτσι την πολύπλοκη επιχείρηση.

Με πληροφορίες από: Topontiki