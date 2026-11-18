Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, φέρνοντας στο φως μια υπόθεση παράνομης υιοθεσίας στην Ηλεία. Ένα ζευγάρι Ρομά φέρεται να πούλησε το νεογέννητο βρέφος του, μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννησή του, με το αντίτιμο να χρησιμοποιείται για την αγορά ενός αυτοκινήτου. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις, ενώ το παιδί βρίσκεται πλέον υπό την προστασία τους.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης στην Ηλεία

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση μιας πρωτοφανούς υπόθεσης στην περιοχή του Λαμπετίου Ηλείας. Μια οικογένεια Ρομά, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, πούλησε το παιδί της λίγες μόνο ημέρες μετά τον τοκετό.

Η πράξη αυτή φέρεται να έγινε με σκοπό την απόκτηση χρημάτων για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Η γέννηση και η παράνομη συναλλαγή

Η 42χρονη μητέρα γέννησε το βρέφος στις 5 Ιανουαρίου 2026, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στην περιοχή του Ρίου. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 8 του ίδιου μήνα, η μητέρα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Κατά την έξοδό της, και κατόπιν προσυνεννόησης, η οικογένεια προχώρησε στην πώληση του νεογέννητου. Το βρέφος παραδόθηκε σε ένα νεαρότερο ζευγάρι, επίσης Ρομά, το οποίο κατάγεται από τα Λαστέικα Πύργου αλλά διαμένει στον Ασπρόπυργο. Το ποσό της συναλλαγής ανήλθε στις 3.500 ευρώ, χρήματα με τα οποία οι βιολογικοί γονείς αγόρασαν ένα μεταχειρισμένο όχημα.

Η σύλληψη των εμπλεκομένων

Η υπόθεση, την οποία ερευνούσε η αστυνομία, έφτασε στην εξιχνίασή της όταν η «ανάδοχη» οικογένεια βρέθηκε στην Ηλεία, έχοντας μαζί της το παιδί. Στις 17 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τόσο των βιολογικών γονέων του παιδιού όσο και των ατόμων που φέρονται να το αγόρασαν.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου, καθώς η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν παράνομη και εκτός των προβλεπόμενων πλαισίων.

Το ποινικό παρελθόν του πατέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του βρέφους είναι γνωστός στις αρχές και έχει ποινικό παρελθόν, φέροντας μάλιστα ένα διαβόητο προσωνύμιο. Έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε υποθέσεις ληστειών και κλοπών, γεγονός που επιβαρύνει τη θέση του.

Επιπλέον, ο ίδιος έχει αποδράσει δύο φορές από τις αρχές: μία από το Δικαστικό Μέγαρο Πύργου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ξανά μετά από δύο ημέρες, και μία από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, όπου συνελήφθη εκ νέου σε κοντινή απόσταση μετά από λίγη ώρα. Η μητέρα του βρέφους φέρεται επίσης να έχει παρελθόν με τις Αρχές.

Η φροντίδα του βρέφους

Μετά τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί παρέλαβαν το παιδάκι, διασφαλίζοντας την άμεση προστασία του. Το βρέφος μεταφέρθηκε για φιλοξενία στην Παιδιατρική Κλινική της νοσηλευτικής μονάδας Πύργου.

Εκεί, βρίσκεται υπό την επίβλεψη των ειδικών, οι οποίοι θα φροντίσουν για την υγεία και την ασφάλειά του, μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω τύχη του.

Με πληροφορίες από: Topontiki