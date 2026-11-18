Σκηνές αστυνομικού θρίλερ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα, όταν μια επεισοδιακή καταδίωξη κατέληξε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένα μαύρο πολυτελές τζιπ, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, έσπασε την μπάρα εισόδου και εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού και των συνεπιβατών του οχήματος.

Το χρονικό της καταδίωξης

Το περιστατικό ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ο οδηγός του μαύρου SUV δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο. Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα, συγκεκριμένα τρεις Ρομά, που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης, ξεκίνησε την πορεία του από τη Λεωφόρο Δομπόλη. Στη συνέχεια, κινήθηκε προς τη Λεωφόρο Δωδώνης και από εκεί στη Λεωφόρο Σταύρου Νιάρχου.

Η καταδίωξη, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Τροχαίας, διήρκεσε για περίπου πέντε χιλιόμετρα. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, το όχημα εμφανίζεται σε βίντεο ντοκουμέντο να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, προσπαθώντας να ξεφύγει από αστυνομικό που το ακολουθούσε με τη μοτοσικλέτα του. Το Star εξασφάλισε και μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του μαύρου οχήματος.

Εισβολή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Η επεισοδιακή καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι τον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί, το μαύρο τζιπ κατευθύνθηκε με ταχύτητα προς την είσοδο του πάρκινγκ, όπου έσπασε την προστατευτική μπάρα. Αμέσως μετά, εμβόλισε τη μοτοσικλέτα της Τροχαίας, την οποία είχε τοποθετήσει αστυνομικός ως φραγμό για να ανακόψει την πορεία του οχήματος.

Το μαύρο όχημα παρέσυρε τη μοτοσικλέτα για περίπου τριάντα μέτρα, ενώ ο αστυνομικός που ενεπλάκη στο περιστατικό φέρεται να πυροβόλησε περίπου επτά φορές προκειμένου να το σταματήσει. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου βρέθηκαν απροσδόκητα μπροστά στο καταδιωκόμενο όχημα, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές. «Δεν κοιτούσε αν θα χτυπήσει αυτοκίνητο ή άνθρωπο. Κοιτούσε μόνο πώς θα ξεφύγει», ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος εργαζόμενος περιέγραψε: «Ακούγαμε σειρήνες, αλλά δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς συμβαίνει». Ο ίδιος και συνάδελφοί του βρίσκονταν κοντά στην μπάρα του χώρου στάθμευσης, όταν άκουσαν τις σειρήνες των αστυνομικών οχημάτων. «Πάμε να κάνουμε νόημα να σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα», συμπλήρωσε αυτόπτης μάρτυρας, τονίζοντας πως «είναι θαύμα πώς δεν παρέσυρε κάποιον».

Οι τραυματίες του περιστατικού

Μέσα στην αναστάτωση που προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς και την εισβολή του οχήματος, ένας υπάλληλος του νοσοκομείου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στην προσπάθειά του να προστατευθεί, έπεσε στο έδαφος και χτύπησε ελαφρά στο χέρι. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Επιπλέον, ο αστυνομικός που ενεπλάκη στην καταδίωξη φέρει τραύμα στο πόδι και μεταφέρθηκε για περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν, έξω από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, παραμένουν εμφανή τα ίχνη της σύγκρουσης.

Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού του μαύρου SUV και των άλλων δύο ατόμων που επέβαιναν στο όχημα. Το τρακαρισμένο όχημα αναζητείται από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποιούν εκτεταμένες έρεψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο φαίνεται πως ανήκει σε μία γυναίκα. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων στο επεισόδιο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos